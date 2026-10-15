Tesla hat sehr große Pläne für Deutschland

Die Nachfrage bei Tesla hat sich wieder stabilisiert, Elon Musk kommentiert zwar hin und wieder die Politik in Europa und stellt sehr wirre Behauptungen auf, aber die Lage hat sich doch entspannt und Tesla wird wieder deutlich häufiger gekauft.

Das aktuelle Ziel für Ende 2026 sind etwas weniger als 400.000 Autos, die Tesla in Deutschland produzieren möchte. Aktuell baut man nur das Model Y in Grünheide und bedient damit in erster Linie den Markt in Europa. Doch man hat große Pläne.

Tesla plant eine Million Autos pro Jahr

Laut rbb will man den einst gedachten Ausbau der Gigafactory ab 2027 angehen und das Werk über die kommenden zehn Jahre massiv ausbauen. Es ist eine zweite Produktionshalle (536.000 Quadratmeter) geplant, die wohl doppelt so groß wie die erste Produktionshalle (219.000 Quadratmeter) werden soll. Mit einem neuen Ziel.

Eine Million Elektroautos von Tesla sollen langfristig in Deutschland vom Band rollen und den europäischen Markt bedienen. Konkrete Details zu den Modellen hat die Quelle nicht genannt, aber da dürfte es neben dem Model Y sicher noch ein neues Volumenmodell geben, denn der Semi alleine wird das definitiv nicht abdecken.

Tesla plant günstigeres Elektroauto

Im Frühjahr war zu hören, dass Tesla nicht nur die autonome Zukunft plant, die noch in weiter Ferne liegt und auch nicht dieses Volumen abdecken dürfte, sondern auch ein günstigeres Modell zurück in Entwicklung ist. Gut möglich, dass bei uns in Deutschland also bald sowas wie ein kompaktes Model Y vom Band rollen wird.

Es würde jedenfalls ein neues Modell für eine Million benötigen, selbst wenn man das Model 3 von China nach Europa bringt, reicht das beim Volumen nicht aus.

Laut Quelle sollen im Dezember die Anträge bei den Genehmigungsbehörden von Tesla eingereicht werden, womöglich nennt man dann weitere Details. Klingt aber so, als sei da für 2027 oder für 2028 ein günstiges Volumenmodell in Planung.

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