Mobilität

Tesla dominiert die Autobranche in Europa

Oliver Schwuchow
Von
11 Kommentare

Es sah eine Weile so aus, als ob die politischen Äußerungen von Elon Musk der Marke langfristig schaden könnten, was sie kurzfristig taten, aber seit dem er sich wieder etwas zurückgezogen hat und etwas mehr auf selbstfahrende und fliegende Autos fokussiert, hat sich die Marke in Europa erholt. Und ist stärker denn je.

Tesla Model Y ist das beliebteste Auto

Aktuell Zahlen von Dataforce für Europa, die fast alle relevanten Märkte abdecken, zeigen, dass Tesla die Branche dominiert. Und das mit zwei Elektroautos. Vor allem am Tesla Model Y führt kein Weg vorbei, es verkaufte sich sogar noch besser als der VW Golf und Dacia Sandero, zwei sehr beliebte Autos in Europa, zusammen.

Mit über 40.000 Einheiten ist das Tesla Model Y so beliebt wie nie zuvor und nicht nur das, mit über 25.000 Einheiten konnte sich die Marke auch den zweiten Platz in Europa sichern. Die Zahlen bei der elektrischen Limousine haben sich verdoppelt. Vor allem die hohen Spritpreise sorgen aktuell für ein Wachstum bei Elektroautos.

Verbrenner werden immer unbeliebter

Und auch die Marken aus China konnten sich um 100 Prozent steigern, was erklärt, warum die Stimmen der europäischen Automobilbranche lauter werden. Man muss den eigenen Markt, wie es China auch macht, schützen. Wobei es nicht nur an den günstigen China-Bedingungen liegt, viele Marken haben den Wandel verschlafen.

Zu den größten Verlieren gehören unter anderem Ford und Nissan, aber Ford hat den europäischen Markt viel zu schlecht in den letzten Jahren behandelt, das wird niemanden überraschen. Bei den Antrieben ist der Verbrenner der große Verlierer in Europa, vor allem als Diesel, auf diese Technologie muss man nicht mehr setzen.

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  1. Robert 🔅
    sagt am

    Diesel kann immer noch in vielen Bereichen punkten

    Antworten
    1. Egon_meier ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      bei lkw bleibt diesel momental noch dominant.

      Antworten
  2. Egon_meier ☀️
    sagt am

    Gibt es noch eine dümmere, faktenfreie Behauptung als
    „Aktuell Zahlen von Dataforce für Europa, die fast alle relevanten Märkte abdecken, zeigen, dass Tesla die Branche dominiert.“
    ?

    In 2026 wurde der BEV-Markt in Europa völlig klar und mit großem Abstand von der VW-AG nicht nur angeführt odern beherrscht.
    Die offiziellen Zulassungszahlen der nationalen Behörden sagen, dass
    VW 24%
    Tesla 9,4%
    Hyundai-Kia 9,3%
    BMW-Gruppe 8,8%
    Stellantis 6,3%

    usw
    des elektrischen pkw-Marktes haben.

    Tesla ist einer von vielen im schwachen Mittelfeld – nicht mehr

    Antworten
    1. Valentin ☀️
      sagt am zu Egon_meier ⇡

      Naja, es geht aber nicht um Konzerngruppen, sondern um Modelle, wie auch aus dem Beitrag hervorgeht

      Antworten
      1. Egon_meier ☀️
        sagt am zu Valentin ⇡

        nein .. da steht, dass Tesla den BEV-Markt beherrscht.
        Ein Einzelmodell belegt diese These nicht.

        In Europa wurden in 2026 bislang knapp 2.000.000 BEV zugelassen – davon ca 110.000 tmy.
        Das sind gerade mal 5% Marktanteil.
        Bei solch einer Wert von Beherrschung zu reden ist aberwitzig.

        Man kann auch anders rechnen: Wenn ein BEV-Interessent zu VW geht stehen im entsprechenden Segment 4 Wagen mit nahezu identischen Daten zur VErfügung: ID.4, ID.5, Enyaq, Q4 und Tavascan.
        Das sind im gleichen Zeitraum 155.000 Zulassungen.

        Wenn wenn dann noch Elroq dazu nehmen – nur ein kleines bisschen kürzer .. .. sogar 230.000

        Wo ist das ist TEsla-Führung oder -Beherrschung.

        Antworten
        1. Valentin ☀️
          sagt am zu Egon_meier ⇡

          Einfach alles lesen und nicht immer alles krampfhaft falsch verstehen wollen

          Antworten
          1. Egon_meier ☀️
            sagt am zu Valentin ⇡

            Ich habe gelesen und verstanden und daher meine Stellungnahme.
            ihre seltsamen Unterstellungen („krampfhaft“ und „falsch verstehen wollen“) können sie sich gerne schenken.

            Antworten
            1. Valentin ☀️
              sagt am zu Egon_meier ⇡

              Es ist schon erstaunlich, wie man es nicht ertragen kann, dass ein Tesla das meistverkaufte Fahrzeug ist

              Antworten
  3. Jan 🎖
    sagt am

    Finde das auch so faszinierend. Fahre selber Tesla und ich finde die Autos auch nach wie vor ziemlich alternativlos, wenn man die größte Langstreckentauglichkeit für sein Geld bekommen möchte (insb. als Gebrauchtwagen). Trotzdem bin ich auf Social Media in solchen Bubbles unterwegs, wo Tesla verteufelt wird und aus moralischen Gründen nicht gekauft wird. Die Realität sieht scheinbar ganz anders aus.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Jan ⇡

      Social Media ist nicht alles, bei X wird die Marke in den Himmel gelobt und ist unantastbar und ohne Alternativen. Aber ja, in der Realität zählen dann am Ende die Fakten und der Geldbeutel und vor allem ein Model Y ist immer noch ganz weit oben (bei P/L).

      Antworten
  4. Timotime 🏅
    sagt am

    Interessant. Ich hab ja keinen Tesla und bin sicher auch kein Fanboy aber sehr amüsant das zu lesen, nach dem der Pallenberg auf Youtube seit Monaten (Jahren?) vom großen Teslabsturz mit unvermeidlicher Pleite spricht :-D

    Antworten

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