Tesla dominiert die Autobranche in Europa

Es sah eine Weile so aus, als ob die politischen Äußerungen von Elon Musk der Marke langfristig schaden könnten, was sie kurzfristig taten, aber seit dem er sich wieder etwas zurückgezogen hat und etwas mehr auf selbstfahrende und fliegende Autos fokussiert, hat sich die Marke in Europa erholt. Und ist stärker denn je.

Tesla Model Y ist das beliebteste Auto

Aktuell Zahlen von Dataforce für Europa, die fast alle relevanten Märkte abdecken, zeigen, dass Tesla die Branche dominiert. Und das mit zwei Elektroautos. Vor allem am Tesla Model Y führt kein Weg vorbei, es verkaufte sich sogar noch besser als der VW Golf und Dacia Sandero, zwei sehr beliebte Autos in Europa, zusammen.

Mit über 40.000 Einheiten ist das Tesla Model Y so beliebt wie nie zuvor und nicht nur das, mit über 25.000 Einheiten konnte sich die Marke auch den zweiten Platz in Europa sichern. Die Zahlen bei der elektrischen Limousine haben sich verdoppelt. Vor allem die hohen Spritpreise sorgen aktuell für ein Wachstum bei Elektroautos.

Verbrenner werden immer unbeliebter

Und auch die Marken aus China konnten sich um 100 Prozent steigern, was erklärt, warum die Stimmen der europäischen Automobilbranche lauter werden. Man muss den eigenen Markt, wie es China auch macht, schützen. Wobei es nicht nur an den günstigen China-Bedingungen liegt, viele Marken haben den Wandel verschlafen.

Zu den größten Verlieren gehören unter anderem Ford und Nissan, aber Ford hat den europäischen Markt viel zu schlecht in den letzten Jahren behandelt, das wird niemanden überraschen. Bei den Antrieben ist der Verbrenner der große Verlierer in Europa, vor allem als Diesel, auf diese Technologie muss man nicht mehr setzen.

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