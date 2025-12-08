The Boys: Prime Video nennt Starttermin für finale Staffel

Prime Video hat beim Fan-Event CCXP Brazil den Starttermin der finalen Staffel von „The Boys“ bekanntgegeben.

Das Unternehmen präsentierte die Premiere der fünften und letzten Staffel vor mehr als 3.000 Zuschauern in São Paulo. Showrunner Eric Kripke trat gemeinsam mit mehreren Hauptdarstellern auf, um den Abschluss der Serie zu feiern und einen ersten Teaser zu zeigen. Das Panel blickte laut Prime Video auf prägende Szenen der bisherigen Staffeln zurück und bot exklusive Einblicke in kommende Ereignisse.

Starttermin und Veröffentlichungsplan der finalen Staffel

Die fünfte Staffel von „The Boys“ startet am 8. April 2026 mit zwei Folgen, bevor wöchentlich neue Episoden erscheinen. Das Serienfinale soll am 20. Mai 2026 veröffentlicht werden. Die Produktion wird weltweit verfügbar sein. Damit schließt die mit mehreren Emmys ausgezeichnete Serie ihre Geschichte nach fünf Staffeln ab.

Zentrale Handlungspunkte der Staffel 5

Homelander kontrolliert die Welt und verschärft seine Macht

Die Boys kämpfen im Untergrund ums Überleben

Butcher plant den Einsatz eines tödlichen Virus gegen Supes

Ein globaler Konflikt verändert den Verlauf der Geschichte

Laut Produktionsangaben basiert „The Boys“ weiterhin auf dem gleichnamigen Comic von Garth Ennis und Darick Robertson. Neben Kripke wirken zahlreiche Produzenten, darunter Seth Rogen, Evan Goldberg und Neal H. Moritz, an der finalen Staffel mit. Produziert wird die Serie von Sony Pictures Television und Amazon MGM Studios in Kooperation mit mehreren Partnern.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

