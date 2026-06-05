Unterhaltung

Vodafone verpasst seiner TV-App ein großes Update

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Vodafone TV (KI)

Die Vodafone TV App bietet nach einem umfangreichen Update zusätzliche Funktionen für mobiles Fernsehen.

Vodafone hat seine bisherige GigaTV Mobile App durch die neue Vodafone TV App ersetzt. Die Anwendung steht für iOS und Android zur Verfügung und wurde nach Unternehmensangaben vollständig überarbeitet. Nutzer erhalten Zugriff auf Live-TV, Mediatheken sowie Video-on-Demand-Inhalte auf Smartphones und Tablets.

Voraussetzung für die Nutzung der App ist ein gebuchter GigaTV-Tarif. TV-Kunden von Vodafone können bis zu drei Geräte registrieren und Inhalte auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Laut Vodafone soll die App eine zentrale Plattform für verschiedene Fernseh- und Abrufangebote bieten.

Neue Funktionen der Vodafone TV App im Überblick

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

  • Favoritenlisten zur Sendersortierung
  • Restart-Funktion für laufende Sendungen
  • Unterstützung für Chromecast und AirPlay
  • Personalisierte Empfehlungen und Filteroptionen
  • Jugendschutzeinstellungen für Familien

Darüber hinaus unterstützt die App die Aufnahme von Sendungen und ermöglicht einen Senderwechsel per Wischgeste. Mediatheken und Videothek werden in einer gemeinsamen Oberfläche zusammengeführt. Laut Vodafone umfasst das GigaTV-Angebot derzeit 82 Sender in SD und 57 Sender in HD. Zusätzliche HD-Sender können über kostenpflichtige Optionen ergänzt werden.

Zu Vodafone GigaTV →


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