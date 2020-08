Wear OS: Google kündigt großes Update an

Google hat aktuell ein großes Update für das eigene Smartwatch-Betriebssystem Wear OS angekündigt. Die Aktualisierung soll im Herbst erscheinen und unter anderem Verbesserungen bei der Performance mitbringen.

Wear OS wurde in letzter Zeit recht stiefmütterlich behandelt. Die Anzahl an relevanten Updates hielt sich in Grenzen und auch bei den neuen Modellen gab es keine wirklichen Highlights. Nun hat Google allerdings eine größere Aktualisierung für den Herbst und weitere Neuerungen angekündigt.

Mit der neuen Aktualisierung möchte Google gleich einige Verbesserungen verteilen. So habe man unter anderem die CPU-Auslastung optimiert und damit eine bessere Performance ermöglicht. Apps sollen nach dem Update beispielsweise rund 20 Prozent schneller starten. Ebenfalls werden Optimierungen am Pairing-Prozess, der System-Navigation, den Watchfaces und den Workouts vorgenommen. Zu guter Letzt wird Wear OS mit der kommenden Aktualisierung auch für die neuen Snapdragon Wear 4100 und 4100+ SoCs fit gemacht, die noch in diesem Jahr in ersten Smartwatches debütieren dürften.

Neues Wetter-Tile gegen Jahresende

Doch das war noch nicht alles. Google gab außerdem bekannt, an einem neuen Wetter-Tile zu arbeiten. Dieses wurde kürzlich schon einmal gesichtet und soll in Zukunft auf stündlicher Basis über das aktuelle Wetter informieren. Ein Release ist hier zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr geplant.

Abschließend wird Google auch noch unter der Haube von Wear OS einige Optimierungen vornehmen. Man wolle das beste von Android 11 auch für das Wearable-OS bringen, was vor allem Entwickler freuen dürfte. Diese werden noch dieses Jahr Zugriff auf einige Neuerungen erhalten.

