Wir wünschen euch einen guten Rutsch!

Der letzte Tag des Jahres hat begonnen und bei uns war es in den letzten Tagen ein bisschen ruhiger. Das wird am Wochenende so bleiben, bevor wir dann ab dem 2. Januar voller Energie ins neue Jahr starten – was direkt mit einem Highlight beginnt.

Auch im kommenden Jahr geht es direkt in der ersten Woche des Jahres mit der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas los. Diese beginnt am 5. Januar, die Medientage aber schon am 3. Januar. Ab Dienstag gibt es also viele Neuigkeiten.

Kommt gut ins neue Jahr, das ganze Team von mobiFlip wünscht euch einen guten Rutsch. Und an dieser Stelle ein ganz großes Danke an alle, die auch in diesem Jahr mit mobiFlip Plus dabei waren und uns etwas unterstützt haben. Wir wollen das Abo nächstes Jahr auch mal wieder überarbeiten und vielleicht mehr Inhalte planen.

So, genug von uns, das war der letzte Post für 2022, wir sehen uns 2023!

