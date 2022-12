backFlip 52/2022 und die Jahrescharts 2022

Die 52. Kalenderwoche des Jahres liegt fast hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche. Zudem gibt es heute auch die Jahrescharts 2022.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Netflix-Account teilen: Ab Anfang 2023 bittet Netflix alle zur Kasse“, „PlayStation 4 dürfte ab 2023 endlich Geschichte sein“, „One UI 5.1: Samsung testet neues Android-Update“ sowie „Neue Details zu den beiden Elektroautos von Ford“ die vorderen Plätze sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

Meistgeklickt 2022

Auch werfen für einen Blick auf die Jahrescharts 2022. Hier arbeiten sich vor allem Beiträge nach oben, die über einen langen Zeitraum häufig geklickt werden, weil sie z. B. in einer Suchmaschine recht weit oben gelistet werden. Was wurde also hier im Blog im gesamten Jahr 2022 am häufigsten angesurft?

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und angenehmen Start in die Woche.

