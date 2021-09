Xiaomi 11T Pro im Test: Der Preis-Killer ist zurück

Die neue T-Reihe von Xiaomi kehrt zurück zu den Wurzeln und man bietet mit dem Pro-Modell eines der preislich attraktivsten Smartphones derzeit an.

Xiaomi wollte in den letzten Jahren weg vom „Billig-Image“ und präsentierte mit dem Xiaomi Mi 11 Ultra sogar ein 1200 Euro teures Spitzenmodell in diesem Jahr. Für Xiaomi-Fans war das eine Ansage, denn die sind andere Preise gewohnt.

Mit dem zweiten „Flaggschiff“ für den Winter geht Xiaomi jedoch wieder in eine andere Richtung und bietet nicht nur ein günstigeres Smartphone an, das Xiaomi 11T Pro ist mit nur 650 Euro eines der günstigsten mit einem Snapdragon 888.

Video: Das Xiaomi 11T Pro im Test

Xiaomi Mi 11T Pro: Die Spezifikationen

Hersteller: Xiaomi

Xiaomi Modellbezeichnung: 11T Pro

11T Pro Preis: ab 649,90 Euro

ab 649,90 Euro Verfügbar: ab 1. Oktober 2021

ab 1. Oktober 2021 Größe: 164,1 x 76,9 x 8,8 mm

164,1 x 76,9 x 8,8 mm Gewicht inklusive Akku: 204 g

204 g Betriebssystem: Android 11

Android 11 Akku: 5000 mAh

5000 mAh Display: 6,67″ (OLED, 120 Hz, FHD+)

6,67″ (OLED, 120 Hz, FHD+) Kamera: Triple-Kamera (108 + 8 + 5 MP)

Triple-Kamera (108 + 8 + 5 MP) Speicher: 128/256 GB

128/256 GB CPU: Snapdragon 888

Snapdragon 888 RAM: 8 GB

Das sind nicht alle Spezifikationen des Xiaomi 11T Pro. Auf der Webseite von Xiaomi bekommt ihr mehr Informationen zum neuen Android-Smartphone.

Xiaomi 11T Pro: 10 Stichpunkte

Das Xiaomi 11T Pro ist gut verarbeitet und fühlt sich hochwertig an. Es ist mit 8,8 mm zwar nicht das dünnste und 164,1 mm nicht das kürzeste Smartphone, aber mit 204 g ist es für diese Größe doch angenehm leicht. Das Mi 11 Ultra wiegt zum Beispiel stolze 30 g mehr und diesen Unterschied spürt man.

Über Design kann man nicht streiten, aber mit Blick auf die glänzende Rückseite, die Fingerabdrücke anzieht, würde ich mir bei Xiaomi so langsam auch den Trend zu matten Rückseiten wünschen. Die gibt es hier und da, das glänzende Schwarz in diesem Fall gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht. Da würde ich mal schauen, ob ich eine Folie für die Rückseite finde.

Der Rand um das 6,67 Zoll große OLED-Display ist nicht optimal, vor allem das Kinn unten sieht man bei Flaggschiffen in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr so häufig. Es ist aber ein sehr gutes OLED-Panel, welches ordentlich hell wird und dank 120 Hz sehr flüssig ist. Einige wird stören, dass es nur mit FHD auflöst, aber ich finde sowas ehrlich gesagt nicht tragisch.

Die Triple-Kamera bietet genau die richtigen Sensoren: Haupt, Ultraweit und Tele. Die Hauptkamera überzeugt, aber die anderen zwei Kameras sind nicht auf dem Level von 1000-Euro-Flaggschiffen. Die Ultraweitwinkel-Fotos gehen noch, aber der Zoom rauscht doch recht stark bei vielen Bildern. Sobald das Licht nicht ganz perfekt ist, wäre mir das Rauschen zu stark. Es ist eine solide Kamera, aber sie ist nicht auf dem Level mit den teuren Android-Smartphones.

Die Performance ist super, alles läuft dank Snapdragon 888 und 120 Hz flüssig und ihr habt auch genug Power für alle gängigen Spiele. In meinem Fall gibt es 8 GB RAM, was mir vollkommen ausreicht – die Version mit 12 GB RAM kommt nicht nach Deutschland.

Bei der Akkulaufzeit gibt es wirklich keine Kritik von mir, die reicht mir mehr als locker für einen vollen und auch intensiven Tag aus. Hier gibt es noch einen positiven und einen negativen Punkt. Schnelles Laden mit bis zu 120 Watt ist heftig, da kann man zuschauen, wie die Prozentanzeige hochgeht. Aber man benötigt eben das Netzteil von Xiaomi und muss das dann immer mitnehmen, sonst verliert man diesen Vorteil. Der für mich negative Punkt: Es fehlt Qi für kabelloses Laden. Das erwarte ich in der heutigen Zeit von Pro-Modellen.

Xiaomi hat sich dazu entschieden den Fingerabdrucksensor in diesem Fall mal nicht unter das Display, sondern auf die Seite in den Power-Button zu packen. Das funktioniert gut, die Position ist für mich optimal und das Entsperren geht flott. Es wäre mir tatsächlich egal, ob der Sensor nun hier oder unter dem Display ist. Unter dem Display wirkt aber etwas moderner.

Das Xiaomi 11T Pro besitzt Stereo-Lautsprecher, wobei das fast schon ein Mono-Sound ist. Der Speaker unten ist gut (teilweise sogar sehr gut), der in der Hörmuschel aber nicht und auch sehr leise. Deckt man diesen ab, hört man fast keinen Unterschied und deckt man den unteren ab, ist der Sound fast weg. Das ist schade, da der Rand oben nicht der dünnste ist und sich das große Display gut für Videos im Querformat eignet.

Mit dem neuen Pro-Modell hakt Xiaomi viele Punkte ab, aber ein paar Details der richtigen Flaggschiffe fehlen. Neben Qi ist das zum Beispiel auch eine IP68-Zertifizierung.

Das Xiaomi 11T Pro ist das erste Modell von Xiaomi, welches bei den Android-Updates eine Garantie für drei Jahre bekommt. Bei der Sicherheit gibt es Support für vier Jahre. Das ist gut und wichtig für die Nachhaltigkeit, auch wenn ich bei Highend-Modellen dafür bin, dass wir uns auf die fünf Jahre zubewegen. Xiaomi hat außerdem damit begonnen, mehr über die Umwelt nachzudenken und ist offener als manch anderer China-Hersteller.

Xiaomi 11T Pro: Mein Fazit

Das Xiaomi 11T Pro fühlt sich für mich wieder wie ein typisches Smartphone von Xiaomi an. Man packt so ziemlich alle Extras in ein Android-Smartphone und muss nur hier und da kleinere Abstriche bei den Features machen – sonst kann das Gerät auch mit den richtig teuren Smartphones für über 1000 Euro sehr gut mithalten.

Es gibt ein sehr gutes Display mit 120 Hz, es gibt den aktuellen Highend-Chip von Qualcomm, genug Power, eine sehr gute Akkulaufzeit, sehr schnelles Laden, eine gute Update-Politik und auch eine sehr solide Kamera. Bei der Kamera ist noch Luft nach oben, aber jetzt kommt eben der Punkt, der fast unschlagbar ist: Der Preis.

Eine UVP von 649,90 Euro für 128 GB und 699,90 Euro für 256 GB Speicher ist kaum zu schlagen. Muss man auf eine IP-Zertifizierung und Qi verzichten und gibt es Smartphones, die bei den „anderen“ Kameras besser sind? Ja, aber selbst die Alternative von Xiaomi (Mi 11 Ultra) kostet dann eben fast doppelt so viel.

Das Xiaomi 11T Pro ist mal wieder ein richtiger „Preis-Killer“ von Xiaomi, der es der Konkurrenz in dieser Preisklasse ehrlich gesagt sehr schwer macht. Von meiner Seite gibt es also eine Kaufempfehlung. Das Xiaomi 11T Pro ist kein Flaggschiff mit wirklich allen Features, aber es ist beim Preis eigentlich kaum zu schlagen.

