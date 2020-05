ALDI Süd: Xiaomi Mi Band 4 im Angebot

Das Xiaomi Mi Band 4 wird es ab dem 28. Mai erstmals in den Filialen von Aldi Süd zu kaufen geben. Mit einem Preis von lediglich 24,99 Euro wird der Discounter das Wearable dann günstiger als der Online-Handel anbieten.

In zwei Wochen wird Aldi Süd für kurze Zeit einen durchaus brauchbaren Fitness-Tracker von Xiaomi ins Angebot aufnehmen. Die Rede ist vom Xiaomi Mi Band 4, das verglichen mit den üblichen Modellen kleiner Hersteller einige Vorteile mit sich bringt. Unseren Testbericht dazu findet ihr an dieser Stelle.

Ausgestattet ist das Xiaomi Mi Band 4 mit einem 0,95 Zoll großen OLED-Display, das in der neuen Generation sogar Farben darstellen kann. Der Fitness-Tracker von Xiaomi kann neben den Schritten und dem Schlaf auch viele verschiedene Sportarten aufzeichnen und ist bis sogar zu 5 ATM wasserdicht.

Des Weiteren werden Push-Benachrichtigungen vom Smartphone durchgestellt und die Musiksteuerung ist beim Mi Band 4 direkt am Handgelenk möglich.

Ein entscheidender Vorteil der Xiaomi Mi Band-Modelle ist aber stets die lange Akkulaufzeit. In der Praxis kann das Xiaomi Mi Band 4 rund zwei Wochen am Stück genutzt werden, ohne dass es zwischendurch ans Ladegerät muss.

Zudem ist die Mi Fit-App optisch ansprechend und übersichtlich gestaltet und kann mit Google Fit oder Apple Health verknüpft werden. Der Fitness-Tracker von Xiaomi lässt sich somit ohne Einschränkungen in Kombination mit einem aktuellen Android-Smartphone oder dem Apple iPhone nutzen.

Xiaomi Mi Band 4: Bestpreis bei Aldi Süd

Ab dem 28. Mai wird es das Xiaomi Mi Band 4 in den Filialen von Aldi Süd zu kaufen geben. Der veranschlagte Preis in Höhe von 24,99 Euro ist sehr fair und liegt laut Idealo derzeit unter dem gesamten Online-Handel – ein Bestpreis also. Es kann aber sein, dass am 28. Mai noch andere Händler nachziehen werden.

Vor ein paar Wochen gab es schon das Xiaomi Mi Band 3 bei Aldi, dieser Deal dürfte aber der bessere sein. Jeder, der momentan einen günstigen Fitness-Tracker sucht, kann daher bedenkenlos beim Angebot zuschlagen. Wir wissen noch nicht, ob das Xiaomi Mi Band 4 auch bei Aldi Nord angeboten wird.

