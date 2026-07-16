Zahlungsmoral in Deutschland verschlechtert sich

Die Zahlungsmoral in Deutschland hat sich laut einer aktuellen Studie von Allianz Trade weiter verschlechtert.

Nach Angaben des Kreditversicherers benötigten Unternehmen in Deutschland im Jahr 2025 im Durchschnitt 79 Tage, um ausgegebene Mittel wieder durch Verkaufserlöse einzunehmen.

Damit stieg der sogenannte „Cash Collection Cycle“ (CCC) gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Tage und liegt deutlich über dem Durchschnitt in Westeuropa. Als Ursachen nennt die Studie (PDF) längere Zahlungsfristen sowie höhere Lagerbestände.

Auch die Zahlungsziele der Kunden entwickelten sich laut Allianz Trade ungünstig. Die sogenannten Days of Sales Outstanding (DSO) erhöhten sich auf 55 Tage. Gleichzeitig beglichen deutsche Unternehmen ihre Rechnungen bei Lieferanten nach durchschnittlich 35 Tagen und damit rund zwei Wochen früher als der westeuropäische Durchschnitt. Dadurch bleibe nur begrenzter Spielraum, verspätete Zahlungseingänge auszugleichen.

Zahlungsmoral und Lagerbestände belasten die Liquidität

Laut Allianz Trade trägt außerdem der Aufbau größerer Lagerbestände zu der Entwicklung bei. Unternehmen setzten zunehmend auf widerstandsfähigere Lieferketten und hielten mehr Waren auf Vorrat. Dadurch werde zwar die Versorgungssicherheit gestärkt, gleichzeitig werde jedoch mehr Kapital gebunden, das nicht kurzfristig verfügbar sei.

Für 2026 erwartet Allianz Trade eine weitere Verschlechterung. Nach Unternehmensangaben könnte der CCC in Deutschland auf 83 Tage steigen. Weltweit rechnet der Kreditversicherer ebenfalls mit einem leichten Anstieg, wobei Investitionen in KI-Infrastruktur und Rechenzentren den Effekt in einzelnen Branchen teilweise ausgleichen könnten.

Ich halte die Studie für einen interessanten Hinweis auf die aktuelle Finanzlage vieler Unternehmen. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, ob sich Zahlungsfristen und Lagerbestände in den kommenden Monaten wieder normalisieren oder der Liquiditätsdruck weiter zunimmt.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗