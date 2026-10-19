007 First Light: Version für Nintendo Switch 2 erscheint März 2027

Mit 007 First Light ist dem dänischen Entwicklerstudio IO Interactive ein voller Erfolg gelungen. Das Spiel überzeugt in vielen Bereichen und hat bereits mehrere Verkaufsmeilensteine erreicht. Daher ist es nicht überraschend, dass das Game in den nächsten Monaten um neue Inhalte erweitert wird.

Parallel dazu ist auch eine Version für die Nintendo Switch 2 geplant. Die sollte ursprünglich im Sommer erscheinen. Im Zuge der diesjährigen Gamescom kündigte man allerdings eine Verschiebung ins nächste Jahr an. Nun steht der neue Termin fest: Am 18. März 2027 soll das Game auch für die Nintendo Switch 2 im Handel erhältlich sein.

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