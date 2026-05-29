007 First Light: Erster Erfolg und mein finales Fazit

Seit dieser Woche ist 007 First Light erhältlich und konnte in den ersten 24 Stunden direkt einen Meilenstein erreichen. Über 1,5 Millionen verkaufte Einheiten, damit hat man am ersten Tag direkt die Hälfte der Entwicklungskosten wieder reingeholt.

Das Feedback zum neuen Bond-Spiel ist sehr positiv und es kommt gut an, nicht nur bei den Testern, auch bei den Spielern. Nach meinem ersten Test habe ich es mittlerweile beendet und möchte euch noch mein finales Fazit zum Spiel liefern.

007 First Light: Noch mehr Eindrücke

Technisch lief es auf meiner PS5 Pro super, es sieht stellenweise wirklich verdammt gut aus und wirkt wie ein Spiel für die aktuelle Konsolengeneration. Vor allem die Liebe zum Detail, die IOI immer wieder bei Hitman in den Level zeigt, ist auch hier zu sehen. Es lief fast alles butterweich, ich hatte jedoch auch zwei Abstürze.

Das Gameplay hat mir weiterhin sehr gut gefallen, aber es ist, vor allem gegen Ende, deutlich mehr Uncharted-Action-Shooter als Hitman. Die Level bieten auch viele Freiheiten und Lösungswege, aber lange nicht so viele wie in einem Hitman.

Einige dachten, dass es Hitman mit Bond-Optik ist, nein, aber es ist auch kein Uncharted, es spielt sich nur sehr ähnlich, aber das 007-Gefühl kommt sehr gut herüber. Auch bei der Story, die von Anfang bis Ende fesselt und, wie für einen Bond üblich, einige Überraschungen mitbringt. Das Highlight ist hier der Ton.

Die Charaktere sind nicht nur sehr gut animiert, das ist AAA-Level vom Feinsten, es klingt auch alles nach einem Actionfilm mit einem James Bond. Die Waffen, die Welt, die Stimmen mit britischem Humor und vor allem auch der Soundtrack.

007 First Light hat sogar einen eigenen Bond-Song bekommen.

007 First Light fängt recht locker an, man spielt immerhin eine Origin Story (was ich sehr gut finde) und steigert sich dann im richtigen Tempo. Dabei wechseln sich Action, Stealth und Story (meistens) im richtigen Verhältnis ab. Ich hätte gerne mehr Stealth gesehen, aber vermutlich wollte man sich klar von Hitman abheben.

Für die Story benötigte ich knapp 15 Stunden, habe mir aber auch Zeit gelassen. Und ich habe auch noch etwas in die „Taktische Simulation“ geschaut, hier gibt es Aufgaben nach der Story, bei denen man Abschnitte von Level neu zockt und Dinge erledigen muss, aber das fesselte mich bisher ehrlich gesagt nicht so wirklich.

Ich hatte gehofft, dass wir sowas wie den Freelancer-Modus bei Hitman sehen, den ich immer mal wieder spiele. Doch IOI hat versprochen, dass noch viele Inhalte in Entwicklung sind und vielleicht wird das, wie bei Hitman, ein Live-Service-Erlebnis.

007 First Light: Mein finales Fazit

Als der Abspann lief, da habe ich mir gewünscht, dass noch mehr kommt, was ein gutes Zeichen bei einem Spiel ist. Ich hoffe auf eine Trilogie, denn 007 First Light ist für mich das beste Bond-Spiel seit Goldeneye und allgemein ein Kandidat für mein Spiel des Jahres (ohne GTA 6 und das Zelda-Remake würde ich mich festlegen).

Als großer Fan von Uncharted habe ich gehofft, dass 007 First Light nicht weit von dessen Qualität entfernt ist, aber ich wurde positiv überrascht, IOI kann hier sehr oft mit Naughty Dog mithalten und ist stellenweise auf diesem Level unterwegs.

Ich bringe den Vergleich mit Uncharted nur so oft, weil es sich für mich doch sehr oft so anfühlte. Keine Sorge, das ist ein echter James Bond, für mich sogar einer der besten (auch mit Blick auf die Filme) aber das Spiel ist eben so aufgebaut.

007 First Light bekommt von mir 10 von 10 Punkte, es ist nicht nur das, was ich mir erhofft habe, es hat meine Erwartungen teilweise übertroffen. Vielleicht etwas kurz für manche, das kann ich bei diesem Preis verstehen, für mich aber genau richtig im Moment. Und ohne unnötige Lückenfüller. Lieber so, als 20 gestreckte Stunden.

Anmerkung: 007 First Light kostet 69,99 Euro und ist für die PS5, aktuelle Xbox und den PC (ab sofort) erhältlich. Eine Version für die Nintendo Switch 2 sollte es zum Marktstart auch geben, die benötigt aber Feinschliff und kommt später.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.