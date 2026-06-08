007 First Light: James Bond auf Erfolgskurs und die Story geht weiter

Die Zukunft der 007-Spiele bei IOI ist zwar unsicher, die Zukunft von 007 First Light ist aber gesichert und man hat sich bereits Gedanken über das erste Jahr gemacht.

Es werden viele Inhalte in den nächsten Monaten kommen und auch die Geschichte geht weiter, mit Bawma alias Lenny Kravitz im Fokus. Ich will nicht spoilern, aber mich hat schon gewundert, wie wenig von ihm im Spiel zu sehen war nach den Trailern und vermutlich hat man sich die Inhalte für ein späteres DLC aufgehoben.

Das Spiel bleibt übrigens auf Erfolgskurs und hat direkt den nächsten Meilenstein geknackt, denn in der ersten Woche wurden ca. 3 Millionen Einheiten verkauft. Die Entwicklungskosten von 200 Millionen Euro dürften damit wieder im Kasten sein.

Wundert mich aber nicht, denn das Spiel ist verdammt gut, das Feedback auch und man sieht, wie klein die Anti-Woke-Bubble am Ende ist und wie wenig Einfluss sie auf echte Verkaufszahlen hat. Gute Spiele verkaufen sich, schlechte Spiele nicht.

007 First Light ist ein sehr gutes Spiel und ich freue mich, dass da noch viel für 2026 geplant ist. Hoffentlich kommt das DLC aber nicht erst im September oder Oktober, denn der Herbst ist kurz vor GTA 6 vollgepackt mit vielen neuen Spielen.

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