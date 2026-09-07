Unterhaltung

James Bond: Der neue 007 steht wohl schon fest

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
James Bond 007 Daniel Craig

Amazon hat eine Entscheidung beim nächsten James Bond getroffen, so Gary Oldman im Gespräch mit Deadline diese Woche. Eigentlich ging es um die neue Staffel von „Slow Horses“ (Apple TV), aber 007 war dann doch ein Thema.

Warum? Weil Jack Lowden, sein Partner in der Serie, angeblich der Kandidat für den neuen Bond ist und Gary Oldman ihm die „Daumen drückt“. Amazon wollte sich auf Nachfrage der Quelle noch nicht dazu äußern, aber wird es wohl „bald“ tun.

Von offizieller Seite wurde nur bestätigt, dass der neue James Bond bis Ende des Jahres verkündet werden soll. Die Dreharbeiten am neuen 007 werden frühestens 2027 starten, es wird also noch eine Weile dauern, bis dieser ins Kino kommt.

Gaming · 7. September 2026

Nintendo bestätigt Zelda-Remake und „weitere Initiativen“ rund um Zelda

Nintendo hat für diese Woche zu einem Direct-Doppel geladen, am 9. September gibt es eine normale Nintendo Direct und am… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Kinobesucher 👋
    sagt am

    Das Jack Lowden der neue Bond wird glaube ich nicht.

    Da spricht schon die Diversitätsgesetz in Hollywood dagegen. Zu europäisch und nicht Divers.

    Antworten

Mehr entdecken
Skoda spricht über die elektrische Zukunft der Kombis
07.09.26 · Mobilität
Volkswagen: Erstes VW-Werk ist verkauft
07.09.26 · Mobilität
Netflix günstiger: Diese PayPal-Aktion läuft im September
07.09.26 · Schnäppchen
App Store: Apple könnte große Änderungen für die Zukunft planen
07.09.26 · Dienste
Toy Story 5: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
06.09.26 · Unterhaltung
Das Ende von Seat: Hier ist das offizielle Statement
07.09.26 · Mobilität
Colgate macht sich über Dysons 479-Euro-Zahnbürste lustig
07.09.26 · Smart Home
LOL, Maxton Hall und mehr: Prime Video verrät neue Projekte
03.09.26 · Unterhaltung
Skoda Epiq: Günstiges Elektroauto „trifft einen Nerv“
07.09.26 · Mobilität
Netflix unter Druck: Sprecherverband schaltet Behörden ein
03.09.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / James Bond: Der neue 007 steht wohl schon fest