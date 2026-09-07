James Bond: Der neue 007 steht wohl schon fest

Amazon hat eine Entscheidung beim nächsten James Bond getroffen, so Gary Oldman im Gespräch mit Deadline diese Woche. Eigentlich ging es um die neue Staffel von „Slow Horses“ (Apple TV), aber 007 war dann doch ein Thema.

Warum? Weil Jack Lowden, sein Partner in der Serie, angeblich der Kandidat für den neuen Bond ist und Gary Oldman ihm die „Daumen drückt“. Amazon wollte sich auf Nachfrage der Quelle noch nicht dazu äußern, aber wird es wohl „bald“ tun.

Von offizieller Seite wurde nur bestätigt, dass der neue James Bond bis Ende des Jahres verkündet werden soll. Die Dreharbeiten am neuen 007 werden frühestens 2027 starten, es wird also noch eine Weile dauern, bis dieser ins Kino kommt.

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