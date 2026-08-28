3-Euro-Zoll zeigt Wirkung: China-Importe brechen deutlich ein

Der neue EU-Zoll von 3 Euro zeigt Wirkung: Die Zahl kleiner Importpakete ist seit Juli um 30 bis 40 Prozent gesunken.

Seit dem 1. Juli erhebt die Europäische Union auf Sendungen bis 150 Euro einen pauschalen Zoll von 3 Euro je Produktkategorie. Zuvor waren solche Kleinimporte von Zöllen befreit. Besonders Plattformen wie Temu, AliExpress und Shein nutzten diese Regelung für Direktlieferungen aus China.

Zwischen Juni und Juli sank das Verkaufsvolumen bei Temu laut vorliegenden Zolldaten aus Frankreich um 50 Prozent und bei AliExpress um 37 Prozent. Shein verzeichnete ein Minus von 15 Prozent. Ein Ende 2025 eröffnetes Lager in Polen soll den Effekt bei Shein abfedern.

Milliarden Kleinpakete kommen in die EU

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

5,9 Milliarden Niedrigwertartikel kamen 2025 in die EU.

Das entspricht mehr als 16 Millionen Sendungen pro Tag.

Über 60 Prozent geprüfter Produkte erfüllten EU-Vorgaben oder Sicherheitsstandards nicht.

Die Importmenge sank seit Einführung des Zolls um 30 bis 40 Prozent.

Die Regelung soll europäische Händler entlasten und die Kontrolle problematischer Waren verbessern. Sie ist zugleich nur ein Zwischenschritt bis zur geplanten EU-Zollreform 2028. Ab November könnten weitere Gebühren für die Abwicklung der Sendungen hinzukommen.

Ich finde den schnellen Effekt bemerkenswert. Drei Euro wirken zunächst überschaubar, verändern bei extrem günstigen Produkten aber offenbar die Kalkulation. Für Temu, AliExpress und Co. dürfte damit der Aufbau europäischer Lager noch wichtiger werden.

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