Hardware

D-Link bringt Wi-Fi 7 jetzt in Büros, Hotels und nach draußen

René Hesse
Von
DAP-E3620

Das Unternehmen D-Link erweitert sein Wi-Fi-7-Angebot um drei neue Access Points für Unternehmen, Hotels und Bildungseinrichtungen.

Die neue DAP-E3620-Serie umfasst den DAP-E3620 für die Deckenmontage, den DAP-E3620W für die Wand sowie den DAP-E3620OU für den Außenbereich. Alle Modelle arbeiten mit Dual-Band-Wi-Fi 7 und unterstützen unter anderem Multi-Link Operation, 4K-QAM und Multi-RU.

D-Link kombiniert die Access Points mit seinen 2,5-Gbit/s-Multi-Gigabit-PoE-Switches. Damit sollen Flaschenhälse im kabelgebundenen Netzwerk reduziert und Geräte gleichzeitig über Ethernet mit Strom versorgt werden.

DAP-E3620W

D-Link setzt auf zentrale Verwaltung und flexible Montage

Die wichtigsten Merkmale der DAP-E3620-Serie:

  • BE3600 Dual-Band-Wi-Fi 7 mit Multi-Link Operation
  • drei Varianten für Decke, Wand und Außenbereich
  • 2,5-Gbit/s-Ethernet und Stromversorgung über PoE
  • zentrale Verwaltung über die Nuclias-Plattform

DAP-E3620OU

Als Einsatzgebiete nennt D-Link unter anderem Hotels, Büros, Schulen, Hochschulen und Mehrfamilienhäuser. Die Verwaltung ist über Hardware- und Software-Controller sowie über das Nuclias Unity Cloud Management möglich. Funktionen zur Authentifizierung und Netzwerksegmentierung sollen zudem Unternehmensnetze absichern.

Ich halte die Aufteilung auf drei Bauformen für sinnvoll. Gerade bei größeren Installationen ist Wi-Fi 7 allein wenig wert, wenn Montage, kabelgebundener Backhaul und zentrale Verwaltung nicht zur Umgebung passen. Zu den Preisen der neuen Modelle hat sich D-Link noch nicht geäußert.

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