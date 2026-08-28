Gaming

Rockstar Games veröffentlicht Extended-Look-Video zu GTA 6

René Hesse
Von
2 Kommentare

Rockstar Games zeigt in einem 26-minütigen YouTube-Video umfangreiches Gameplay aus Grand Theft Auto VI auf der PlayStation 5.

Der „Extended Look“ stellt die Protagonisten Jason und Lucia in den Mittelpunkt. Zu sehen sind Überfälle, Polizeieinsätze, Verfolgungsjagden und eine größere Mission bei einer Firmenveranstaltung. Das Video umfasst 14 größere Szenen mit insgesamt 183 Einstellungen.

Auch die offene Spielwelt spielt eine große Rolle. Rockstar zeigt Autofahrten, Clubs, Boote, Jetskis, Tauchen und Fallschirmsprünge. Jason und Lucia lassen sich in bestimmten Situationen wechseln und reagieren unterschiedlich auf ihre Umgebung.

GTA 6 zeigt die technische Seite der offenen Spielwelt

Besonders auffällig sind mehrere technische Details:

  • Das Material stammt laut Rockstar direkt von der PlayStation 5.
  • Die Szenen zeigen eine hohe Dichte an NPCs und Fahrzeugen.
  • Beleuchtung, Schatten und Reflexionen wirken deutlich aufwendiger.
  • Wasser, Vegetation, Haare und Kleidung sind sehr detailliert.

Die Reflexionen auf nassen Straßen und Fahrzeugen deuten zudem auf umfangreiche Echtzeit-Raytracing-Techniken hin. Auflösung und Bildrate lassen sich aus dem stark geschnittenen Material allerdings nicht zuverlässig ableiten.

Ich finde vor allem bemerkenswert, welches visuelle Niveau Rockstar auf einer Standard-PS5 anpeilt. Entscheidend wird nun sein, wie stabil diese Qualität später im normalen Spielbetrieb gehalten werden kann. Das Spiel kann online vorbestellt werden.

Gta 6 Jason Duval
Gaming · 27. August 2026

GTA 6: Es geht offiziell los, das Marketing hat begonnen

Die Leaks haben Rockstar einen kleinen Schlag verpasst und waren ärgerlich, auch wenn sie keinen Einfluss auf den Ablauf haben… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Thomas 🔅
    sagt am

    Aufgewachsen mit einem Atari 2600 und C64 ist das mehr als beeindruckend.

    Antworten
  2. Mårtiň 💎
    sagt am

    Schaut schon wirklich beeindruckend aus

    Antworten

Mehr entdecken
Ki Ai
Über 100 Unternehmen warnen vor einer neuen Welle von KI-Cyberangriffen
28.08.26 · Dienste
D-Link bringt Wi-Fi 7 jetzt in Büros, Hotels und nach draußen
28.08.26 · Hardware
Gta 6 Jason Duval
GTA 6: Es geht offiziell los, das Marketing hat begonnen
27.08.26 · Gaming
Google lockert Spam-Maßnahmen in Europa: Das ändert sich für Nutzer
28.08.26 · Dienste
Offizielle Details sind da: GTA 6 klingt für mich fast perfekt
26.08.26 · Gaming
Hamburg Direct Bank startet neue Zinsoffensive für das Tagesgeldkonto
28.08.26 · Fintech
Camper Van Wohnmobil Header
17 Millionen Deutsche campen: Eine Altersgruppe legt deutlich zu
28.08.26 · Mobilität
LEGO Super Mario 2027: Jetzt kennen wir die deutschen Preise
26.08.26 · Gaming
Ring Pantilt Indoor Camera Wht Lifestyle 03 2500x2500
Ring ändert die Video-Verschlüsselung grundlegend
27.08.26 · Smart Home
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2026 starten bald in den Verkauf
26.08.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Rockstar Games veröffentlicht Extended-Look-Video zu GTA 6