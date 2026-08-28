Rockstar Games veröffentlicht Extended-Look-Video zu GTA 6

Rockstar Games zeigt in einem 26-minütigen YouTube-Video umfangreiches Gameplay aus Grand Theft Auto VI auf der PlayStation 5.

Der „Extended Look“ stellt die Protagonisten Jason und Lucia in den Mittelpunkt. Zu sehen sind Überfälle, Polizeieinsätze, Verfolgungsjagden und eine größere Mission bei einer Firmenveranstaltung. Das Video umfasst 14 größere Szenen mit insgesamt 183 Einstellungen.

Auch die offene Spielwelt spielt eine große Rolle. Rockstar zeigt Autofahrten, Clubs, Boote, Jetskis, Tauchen und Fallschirmsprünge. Jason und Lucia lassen sich in bestimmten Situationen wechseln und reagieren unterschiedlich auf ihre Umgebung.

GTA 6 zeigt die technische Seite der offenen Spielwelt

Besonders auffällig sind mehrere technische Details:

Das Material stammt laut Rockstar direkt von der PlayStation 5.

Die Szenen zeigen eine hohe Dichte an NPCs und Fahrzeugen.

Beleuchtung, Schatten und Reflexionen wirken deutlich aufwendiger.

Wasser, Vegetation, Haare und Kleidung sind sehr detailliert.

Die Reflexionen auf nassen Straßen und Fahrzeugen deuten zudem auf umfangreiche Echtzeit-Raytracing-Techniken hin. Auflösung und Bildrate lassen sich aus dem stark geschnittenen Material allerdings nicht zuverlässig ableiten.

Ich finde vor allem bemerkenswert, welches visuelle Niveau Rockstar auf einer Standard-PS5 anpeilt. Entscheidend wird nun sein, wie stabil diese Qualität später im normalen Spielbetrieb gehalten werden kann. Das Spiel kann online vorbestellt werden.

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