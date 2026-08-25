Fintech

Wero startet ab sofort bei dm-drogerie markt

René Hesse
Von
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Die Drogeriekette dm führt Wero ab sofort als zusätzliche Bezahlmethode in ihrem Onlineshop ein.

Wero ist ab heute für alle Kunden im dm-drogerie markt Onlineshop verfügbar. Zur Auswahl stehen neben Wero auch weiterhin unter anderem Kreditkarte, Klarna, Apple Pay und PayPal. Dm-Finanzchef Martin Dallmeier erklärte zuletzt, dass Wero nach Ansicht des Unternehmens ein relevantes Zahlungsmittel werden könne.

Für die European Payment Initiative ist die Partnerschaft besonders wichtig. Wero kommt bislang auf mehr als 7 Millionen registrierte Nutzer, hat aber mit geringer Bekanntheit zu kämpfen. PayPal zählt in Deutschland dagegen rund 39 Millionen Nutzer. Nach Lidl und Decathlon gewinnt Wero mit dm jetzt einen weiteren großen Händler.

Sollte Wero online gut angenommen werden, kann sich dm auch einen Einsatz im stationären Handel vorstellen. Ich halte den Einstieg von dm für einen wichtigen Schritt für Wero. Ein europäischer Zahlungsdienst braucht vor allem bekannte Händler, damit Kunden ihn regelmäßig nutzen können.

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