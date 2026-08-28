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Über 100 Unternehmen warnen vor einer neuen Welle von KI-Cyberangriffen

René Hesse
Von
6 Kommentare
Ki Ai

Mehr als 100 Unternehmen fordern eine weltweite Offensive, um kritische Infrastruktur besser gegen KI-gestützte Cyberangriffe zu schützen.

Zu den Unterzeichnern des offenen Briefs zählen unter anderem Google, Microsoft, OpenAI, Amazon Web Services, Deutsche Telekom, SAP, Cisco, Cloudflare und zahlreiche Sicherheitsanbieter. Sie erwarten, dass KI-gestützte Cyberangriffe in den kommenden Monaten deutlich häufiger und ausgefeilter werden.

Besonders gefährdet seien Krankenhäuser, Wasserversorger und andere Betreiber kritischer Infrastruktur. Gleichzeitig könne KI Verteidigern helfen, bekannte Schwachstellen schneller zu finden, Fehlkonfigurationen zu beheben und Angriffe früher zu erkennen.

Branche fordert mehr KI für die Cyberabwehr

Der gemeinsame Aktionsplan richtet sich an vier Gruppen:

  • Unternehmen sollen Cybersicherheit zur Führungsaufgabe machen.
  • Sicherheitsanbieter sollen KI-Werkzeuge breiter verfügbar machen.
  • Regierungen sollen kritische Infrastruktur finanziell und technisch unterstützen.
  • KI-Unternehmen sollen Modelle, Training und Sicherheitswerkzeuge bereitstellen.

Die Unterzeichner betonen zugleich, dass keine einzelne Firma die künftige Cyberabwehr kontrollieren solle. Stattdessen seien internationale Zusammenarbeit, gemeinsame Bedrohungsdaten und überprüfte Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

Ich halte den Aufruf vor allem für ein wichtiges Signal an Betreiber kritischer Infrastruktur. KI erhöht zwar das Angriffstempo, kann aber auch die Verteidigung deutlich beschleunigen. Entscheidend wird sein, ob aus dem gemeinsamen Appell tatsächlich konkrete Hilfe, Geld und einsatzfähige Werkzeuge entstehen.

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  1. Athlonet 🏆
    sagt am

    Eigentlich pervers. Erst produziere ich Werkzeuge, die als Waffen missbraucht werden können. Und dann schreibe ich einen offenen Brief in dem ich davor warne dass damit Menschen getötet werden können, und dass die anderen Schutzmaßnahmen ergreifen sollen.

    Antworten
  2. Matze52 💎
    sagt am

    Ich warne gleich vor Hunger am Mittag

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Ah klar, am Ende werden es natürlich wieder die bösen Hacker aus Russland, China, Nordkorea oder andere östliche Schurkenstaaten sein. Der Westen? Ach, wir sind doch alle nur unschuldige Lämmer mit sauberen Händen. Wer würde da schon auf die Idee kommen, dass auch hier Cyberwaffen entwickelt werden? Sollte es passieren, und es wird passieren, sind die Täter doch schon jetzt ausgemacht. 😉

    Antworten
    1. Valentin 🍀
      sagt am zu Carlo ⇡

      Ist ja auch völlig abwegig, weil Russland, China, Nordkorea total integere, freundschaftlich gesinnte Staaten sind. 🙄

      Antworten
      1. Carlo 🔅
        sagt am zu Valentin ⇡

        Genauso integer wie die USA, stimmt.

        Antworten
        1. Robert 🔅
          sagt am zu Carlo ⇡

          Du willst die USA mit Russland, China und Nordkorea gleichsetzen? Oder was versuchst du hier? Und selbst wenn, dann widersprichst du dir doch selber, weil dann würdest du die USA ja genauso schlimm finden und dann wären die von dir genannten Länder ja ebenfalls schlimm.

          Antworten

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