Handel

Rewe testet Schnelllieferung aus regulären Supermärkten

René Hesse
Von
Rewe Markt

Der Lebensmittelhändler Rewe testet in München und Jena die schnelle Lieferung von Einkäufen direkt aus regulären Supermärkten.

In München arbeitet Rewe dafür mit Wolt zusammen, in Jena mit Lieferando. Insgesamt nehmen derzeit fünf von selbstständigen Kaufleuten geführte Märkte teil. Bestellt wird über die Apps der Lieferplattformen, wie der „Supermarktblog“ berichtet.

In München kostet die Zustellung 3,99 Euro. In Jena ist sie aktuell kostenlos. Dort gibt es zudem keinen Mindestbestellwert. Ab 30 Euro Warenwert erhalten Kunden mit einem Aktionscode derzeit 15 Euro Rabatt.

Rewe sammelt Erfahrungen mit Quick Commerce

Die wichtigsten Eckdaten des Tests:

  • Zwei Märkte in München nutzen Wolt.
  • Drei Märkte in Jena liefern über Lieferando.
  • Obst und Gemüse werden laut Rewe besonders häufig bestellt.
  • Die Lieferzeiten reichen je nach Markt bis 21 Uhr.

Rewe betrachtet Quick Commerce inzwischen als relevanten Vertriebskanal. Der Konzern sammelt in Deutschland bereits über seine Beteiligung an Flink Erfahrungen. In Österreich arbeitet die Rewe-Tochter Billa mit Foodora zusammen und betreibt in Wien seit dem Frühjahr sogar einen ehemaligen Supermarkt als reinen Darkstore.

Gut zu wissen

„Rewe express“ bei Lieferando wird von Flink betrieben und nutzt dessen eigene Lager- und Lieferstruktur, wobei Rewe vor allem als Lieferant und Partner dahintersteht. Beim neuen Test kommen die Bestellungen dagegen direkt aus regulären Rewe-Märkten selbstständiger Kaufleute und werden dort kommissioniert, während Lieferando beziehungsweise Wolt nur die Plattform und Zustellung übernehmen.

Ich halte den Test für einen nachvollziehbaren Schritt. Rewe kann damit vorhandene Märkte besser für das Onlinegeschäft nutzen, ohne selbst eine zusätzliche Lieferflotte aufzubauen. Entscheidend wird sein, ob das Modell auch ohne hohe Rabatte und kostenlose Zustellung wirtschaftlich funktioniert.

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