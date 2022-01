3D-Drucker-Roundup No. 111: Anycubic Vyper Community Firmware

Auch im neuen Jahr möchte ich die 3D-Drucker-Roundups fortsetzen. Back to the roots dieses Mal auch wieder mit einem reinen 3D-Drucker-Thema. Keine Brutzeleien mit Laser usw. Versprochen. :)

Es geht heute ans Eingemachte des Anycubic Vyper 3D-Druckers. Für selbigen gibt es schon seit geraumer Zeit eine Community-Firmware, die zu Beginn an mir vorbeigegangen ist, weil ich mit der originalen Firmware eigentlich zufrieden war.

Klar, fehlte dort das eine oder andere Detail, aber ich komme gut mit dem Vyper klar und empfehle ihn auch immer gerne weiter. Der Drucker hat einfach für sein Geld (nach Angeboten Ausschau halten!) sehr schöne Details wie ein großes Display, PEI-Platte, uvm.

Nun gibt es aber wie gesagt die Community Firmware und die sticht sofort ins Auge.

Die Optik ist im Grunde invertiert und dadurch dunkel gehalten. Das schaut gleich edler aus, wie ich finde. Natürlich ist nicht nur der Look angepasst worden, sondern es gibt auch schöne Erweiterungen, wie z. B. ein neues Bed-Leveling mit Anzeige der gemessenen Parameter. Dabei werden die weißen Felder dann Stück für Stück ausgefüllt und später kann jeder Wert einzeln auch angepasst werden!

Auch ein schickes PID-Tuning-Menü finden wir in der Community-Edition Firmware. Natürlich ebenfalls im neuen Look und schön übersichtlich.

So sieht dann der eigentliche Druckvorgang aus. Felder wie z. B. die Nozzle Temperatur können natürlich angetippt und abgeändert werden.

Zu finden ist die Firmware in der englischsprachigen Anycubic-Gruppe auf Facebook. Falls ihr euch hier nicht extra anmelden möchtet, findet ihr dort dann den Link zu diesem Google Driver-Verzeichnis. In diesem gibt es dann zum jetzigen Zeitpunkt die 6.1 B(eta!) Firmware. Bisher konnte ich nichts Fehlerhaftes in der Firmware finden und die Drucke laufen prima – aber trotzdem sei der Hinweis gegeben, dass es immer noch eine Beta-Version ist!

Wie wird geflasht?

In der Zip-Datei gibt es eine PDF-Anleitung und die angepasste Firmware jeweils für das Mainboard und für das Display. Es wird also auch eine SD-Karte und eine MicroSD-Karte benötigt. Letztere sollte NICHT größer als 8GB sein und auch nur in FAT32/4096KB formatiert sein. Wenn ich irgendwo etwas von Fehlern gelesen habe, dann fast immer, wenn eine größere MicroSD-Karte genutzt wurde.

Die jeweiligen Dateien auf die entsprechenden Karten kopieren, Drucker ausschalten, beide Karten rein, Drucker einschalten. Das Mainboard ist fertig, wenn die LED an der Nozzle blinkt und der Drucker 5-mal piepst. Das Dispaly selbst sollte zwischenzeitlich blau sein und Text erscheinen. Hier dauert der Vorgang noch etwas länger – also bitte KEINESFALLS schon ausschalten, wenn ihr das Piepsen hört.

Erst wenn auf dem Display in der Zeile oben neben dem SD Card Process… END steht, ist auch das Update dort fertig. Dann beide Karten wieder herausnehmen und die Dateien mindestens in einen anderen Ordner verschieben, oder noch besser die Karten formatieren. Sonst startet das Update jedes Mal, wenn ihr den Drucker mit eingelegter Speicherkarte einschaltet.

Noch einmal der Hinweis, dass dieser ganze Prozess in der PDF deutlich detaillierter steht. Zwischendrin sollte beispielsweise am besten noch eine Sicherung der alten Druckereinstellungen gemacht werden usw.

In meinem Fall habe ich keine Einstellungen wiederhergestellt. Lediglich nach dem Update (Karten raus, formatiert und dann den Drucker wieder eingeschaltet) ein frisches Auto-Leveling und PID-Tuning gemacht und los ging es! Mir gefällt die neue (inoffizielle!) Firmware sehr. Es soll auch noch in diesem Monat eine Version ohne Beta-Status rauskommen. Mal sehen, was dann vielleicht noch neues drinsteckt!

Damit sind wir wieder am Ende dieses Roundups angelangt. Ich hoffe, es waren ein paar Themen dabei, die euch auch interessiert haben. Anregungen, Wünsche oder dergleichen wie immer gerne in die Kommentare. Bis zur nächsten Runde!

Meine aktuelle Grund-Ausstattung:

3D-Drucker: Aktuell drucke ich am liebsten mit dem Anycubic Vyper und dem Artillery Genius 3D-Drucker. Optisch und von den Features her sind beide sehr schick und drucken seit geraumer Zeit ohne größere Probleme brav vor sich hin. Einen verhältnismäßig günstigeren Einsteiger findet ihr mit dem Ender 3 Pro (oft bei Gearbest mit Gutscheinen noch günstiger!).

Diamant Feilen-Set: Ideal zum Nachbearbeiten der zu scharfen Kanten etc.

Neu dabei: Der Ortur Aufero Laser1. Macht einfach Spaß hin- und wieder was damit zu brutzeln …

Euch gefällt der #3DRoundup? Eine Auflistung aller Roundups findet ihr hier.

