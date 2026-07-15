Mobilität

„Alternative Antriebe“ erreichen 65 Prozent Marktanteil in Deutschland

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Die Neuzulassungen mit alternativen Antrieben haben im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden bis Ende Juni 2026 insgesamt 1.484.393 neue Pkw zugelassen.

Davon entfielen 966.085 Fahrzeuge auf „alternative“ Antriebe wie Elektro, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle sowie Gas- und Wasserstofffahrzeuge. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag damit bei 65,1 Prozent und übertraf den Vorjahreswert laut KBA um 21,7 Prozent.

Elektroantriebe einschließlich batterieelektrischer Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenmodelle kamen auf 531.808 Neuzulassungen. Das entsprach einem Marktanteil von 35,8 Prozent.

Reine Elektroautos erreichten 368.006 Neuzulassungen und legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Prozent zu.

Pkw-Neuzulassungen 2026 nach Marken und Antrieben

Laut KBA führte VW sowohl bei alternativen Antrieben als auch bei Elektrofahrzeugen die Ranglisten der deutschen Marken an. Bei den Importmarken lagen Skoda und je nach Kategorie auch Seat oder Tesla vorn.

Besonders hohe Zuwächse verzeichneten unter anderem Opel, Audi, Smart sowie BYD und Leapmotor. Rückgänge meldete das KBA unter anderem für NIO, Maxus und GWM.

Wichtige Kennzahlen:

  • 65,1 Prozent Marktanteil für alternative Antriebe
  • 35,8 Prozent Marktanteil für Elektroantriebe
  • 24,8 Prozent Anteil reiner Elektroautos

Sämtliche Details, auch zu den Herstellern, findet ihr beim KBA (Tabellen unten).

Byd Seal U Hybrid

Chinas Autoexporte erreichen neuen Höchststand

Die chinesische Autoindustrie hat im Juni erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge innerhalb eines Monats exportiert. Die chinesischen Autoexporte haben…

15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Robert 💎
    sagt am

    Solange bei den alternativen Antrieben Verbrenner dabei sind, ist diese Statistik nutzlos

    Antworten
    1. B52 🍀
      sagt am zu Robert ⇡

      Leider ja. Das hier Mild-Hybride (Fahrzeuge ohne die Möglichkeit sie extern aufzuladen) ist reine Augenwischerei.
      Ein BMW M440i fällt hier rein – ein 6-Zylinder mit CO2 Klasse G, das ist die schlechteste Klasse die es gibt.
      Die Statistik ist nur da um zu behaupten dass wir schon genug tun – anstatt wirklich was anzupacken.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / „Alternative Antriebe“ erreichen 65 Prozent Marktanteil in Deutschland
Weitere Neuigkeiten
Dieser neue Xbox-Handheld könnte „der beste Handheld“ werden
in Gaming
Telekom 1
Telekom Prepaid Guthaben jetzt günstiger sichern
in Schnäppchen
Byd Seal U Hybrid
Chinas Autoexporte erreichen neuen Höchststand
in Mobilität
Regierung plant Wegfall der Umweltplakette für Elektroautos
in Mobilität
Volkswagen: Wir können mit China „nicht mithalten“
in Mobilität
Congstar
congstar startet zeitlich begrenzte Prepaid-Aktion
in Tarife
Uber prüft Übernahme von Delivery Hero nach strategischer Neuausrichtung
in Marktgeschehen
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 6: Sony plant wohl neues Kühlsystem
in Gaming
Lamborghini: Elektroautos haben keine „Emotionen“
in Mobilität
Apple iPad mini mit OLED: Weitere Quelle nennt eine Schwachstelle
in Tablets