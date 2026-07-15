„Alternative Antriebe“ erreichen 65 Prozent Marktanteil in Deutschland

Die Neuzulassungen mit alternativen Antrieben haben im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden bis Ende Juni 2026 insgesamt 1.484.393 neue Pkw zugelassen.

Davon entfielen 966.085 Fahrzeuge auf „alternative“ Antriebe wie Elektro, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Brennstoffzelle sowie Gas- und Wasserstofffahrzeuge. Ihr Anteil am Gesamtmarkt lag damit bei 65,1 Prozent und übertraf den Vorjahreswert laut KBA um 21,7 Prozent.

Elektroantriebe einschließlich batterieelektrischer Fahrzeuge, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenmodelle kamen auf 531.808 Neuzulassungen. Das entsprach einem Marktanteil von 35,8 Prozent.

Reine Elektroautos erreichten 368.006 Neuzulassungen und legten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 Prozent zu.

Pkw-Neuzulassungen 2026 nach Marken und Antrieben

Laut KBA führte VW sowohl bei alternativen Antrieben als auch bei Elektrofahrzeugen die Ranglisten der deutschen Marken an. Bei den Importmarken lagen Skoda und je nach Kategorie auch Seat oder Tesla vorn.

Besonders hohe Zuwächse verzeichneten unter anderem Opel, Audi, Smart sowie BYD und Leapmotor. Rückgänge meldete das KBA unter anderem für NIO, Maxus und GWM.

Wichtige Kennzahlen:

65,1 Prozent Marktanteil für alternative Antriebe

35,8 Prozent Marktanteil für Elektroantriebe

24,8 Prozent Anteil reiner Elektroautos

Sämtliche Details, auch zu den Herstellern, findet ihr beim KBA (Tabellen unten).

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