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Chinas Autoexporte erreichen neuen Höchststand

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Die chinesische Autoindustrie hat im Juni erstmals mehr als eine Million Fahrzeuge innerhalb eines Monats exportiert.

Die chinesischen Autoexporte haben im Juni laut veröffentlichten Zolldaten einen neuen Höchststand erreicht. Mit mehr als einer Million ausgeführten Fahrzeugen lagen sie rund 73 Prozent über dem Vorjahresmonat, wie das „Handelsblatt“ berichtet.

Gleichzeitig ist der Fahrzeugabsatz auf dem chinesischen Heimatmarkt nach Angaben des Branchenverbands deutlich zurückgegangen. Viele Hersteller setzen deshalb verstärkt auf Auslandsmärkte.

Die Entwicklung erhöht den Wettbewerbsdruck auf europäische und insbesondere deutsche Autobauer. Parallel dazu wuchs der chinesische Exportüberschuss gegenüber Deutschland weiter.

Vertreter der Bundesregierung und der EU sehen laut ihren Aussagen Handlungsbedarf und diskutieren Maßnahmen gegen mögliche Wettbewerbsverzerrungen. China weist die Vorwürfe zurück.

Rekord bei Chinas Autoexporten erhöht den Druck auf Europa

Nach Einschätzung verschiedener Experten tragen mehrere Faktoren zur hohen Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Hersteller bei. Genannt werden unter anderem niedrigere Produktions- und Energiekosten, staatliche Fördermaßnahmen sowie der intensive Preiswettbewerb im Heimatmarkt. Gleichzeitig prüfen mehrere Staaten und die EU zusätzliche Handelsmaßnahmen oder haben diese bereits angekündigt.

Ich halte die Entwicklung für ein wichtiges wirtschaftliches Thema, weil sie zeigt, wie eng die globale Automobilbranche inzwischen miteinander verflochten ist. Entscheidend wird aus meiner Sicht sein, wie sich der Wettbewerb und mögliche politische Reaktionen in den kommenden Monaten entwickeln.

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15. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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