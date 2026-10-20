Amazon kündigt Investitionen in Deutschland an

Amazon investiert jedes Jahr viel Geld in seine wichtigsten Märkte wie Deutschland, doch im Rahmen der „Invest in Germany Summit“ der Bundesregierung hat man in diesem Jahr die konkrete Summe genannt: 2027 sind es 16 Milliarden Euro.

Ein Großteil (4,8 Milliarden Euro) fließen in den AWS-Ausbau (Amazon Web Services), aber es soll auch ein zweites Forschungslabor für Robotik und KI in Berlin geben und das Satelliten-Internet Amazon Leo spielt nächstes Jahr auch eine Rolle.

Und auch in Amazon Prime Video fließt Geld, hier sind 15 (teils neue) Produktionen vorgesehen. Aktuell liegt der Fokus bei Prime Video in Deutschland eher auf einer leichten Unterhaltung, wie Reality TV oder LOL, teure Serien kommen nicht mehr.

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