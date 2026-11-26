Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im Dezember nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

MAXTON HALL – DIE WELT ZWISCHEN UNS | STAFFEL 3

Exklusiv verfügbar: ab 9. Dezember 2026

Exklusiv verfügbar: ab 9. Dezember 2026 HOLEY MOLEY – MINIGOLF EXTREME | PRIME ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 1

Exklusiv verfügbar: ab 18. Dezember 2026

Exklusiv verfügbar: ab 18. Dezember 2026 GEKLAUTE WEIHNACHTEN | PRIME ORIGINAL-FILM

Exklusiv verfügbar: ab 2. Dezember 2026

Exklusiv verfügbar: ab 2. Dezember 2026 COMEDY ADVENTSKALENDER | PRIME ORIGINAL

Exklusiv verfügbar: ab 1. Dezember

Serien

Comedy Adventskalender | Original | Staffel 1

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Der Kater mit Hut | Staffel 1

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Der Mondbär | Staffel 1

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Die Abenteuer des jungen Marco Polo | Staffel 1

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Die Regeln von Floor | Staffel 1–5

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 DreaMars | Staffel 1

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 SimsalaGrimm | Staffel 2

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Six Feet Under – Gestorben wird immer | Staffel 1–5

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Tiere bis unters Dach | Staffel 1–8

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Eli Manning präsentiert: Die Verdeckten | Original | Staffel 2

ab 3. Dezember 2026

ab 3. Dezember 2026 The Devil’s Hour | Original | Staffel 3

ab 4. Dezember 2026

ab 4. Dezember 2026 Das heilige Juwel | Exclusive | Staffel 1

ab 6. Dezember 2026

ab 6. Dezember 2026 Maxton Hall – Die Welt zwischen uns | Original | Staffel 3

ab 9. Dezember 2026

ab 9. Dezember 2026 Lost | Staffel 1–6

ab 14. Dezember 2026

ab 14. Dezember 2026 Little Angel | Staffel 3–4

ab 15. Dezember 2026

ab 15. Dezember 2026 Winx Club | Staffel 1–7

ab 15. Dezember 2026

ab 15. Dezember 2026 Beast Games | Original | Staffel 3

ab 16. Dezember 2026

ab 16. Dezember 2026 Mermaid Magic: Die magische Welt der Meerjungfrauen | Staffel 2

ab 25. Dezember 2026

ab 25. Dezember 2026 5 Points | Exclusive | Staffel 1

ab 28. Dezember 2026

ab 28. Dezember 2026 Eine Nacht in Idaho: Die College-Morde | Original | Staffel 2

ab 28. Dezember 2026

Filme

21 Jump Street

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 22 Jump Street

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Annies Männer

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Asphalt Cowboy

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Ben-Hur (2016)

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Bloodsport – Eine wahre Geschichte

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Coco: Der neugierige Affe

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Conan, der Zerstörer

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Cyrano

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Das Appartement

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Dead Man’s Wire | Exclusive

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Der Grinch (2018)

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Der Mann in der eisernen Maske (1998)

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Die Brücke von Arnheim

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Die Körperfresser kommen

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Die Nacht des Jägers

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Die zwölf Geschworenen

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Explosiv – Blown Away

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Freiwurf

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Geballte Ladung

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Hackers – Im Netz des FBI

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 How It Ends

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Hänsel und Gretel – Hexenjäger

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Masters of the Universe

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Misery

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Panik am roten Fluß

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Platoon

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Rob Roy

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Schweinchen Wilburs großes Abenteuer

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Stargate (1994)

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 The Spectacular Now

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Till – Kampf um die Wahrheit

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Vier Hochzeiten und ein Todesfall

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Wege zum Ruhm

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Weites Land

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 West Side Story

ab 1. Dezember 2026

ab 1. Dezember 2026 Geklaute Weihnachten | Original

ab 2. Dezember 2026

ab 2. Dezember 2026 Waiting for the Barbarians

ab 2. Dezember 2026

ab 2. Dezember 2026 1UP

ab 3. Dezember 2026

ab 3. Dezember 2026 Bullet Train

ab 3. Dezember 2026

ab 3. Dezember 2026 Jumanji: Willkommen im Dschungel

ab 3. Dezember 2026

ab 3. Dezember 2026 Papillon

ab 3. Dezember 2026

ab 3. Dezember 2026 Fröhliches Madagascar

ab 4. Dezember 2026

ab 4. Dezember 2026 Kung Fu Panda – Ein schlagfertiges Winterfest

ab 4. Dezember 2026

ab 4. Dezember 2026 The Accountant

ab 4. Dezember 2026

ab 4. Dezember 2026 The Yacht

ab 4. Dezember 2026

ab 4. Dezember 2026 Islands

ab 8. Dezember 2026

ab 8. Dezember 2026 Shadow Force – Die letzte Mission | Exclusive

ab 8. Dezember 2026

ab 8. Dezember 2026 Christmas Is Canceled

ab 10. Dezember 2026

ab 10. Dezember 2026 Dune (2021)

ab 10. Dezember 2026

ab 10. Dezember 2026 Dune: Part Two

ab 10. Dezember 2026

ab 10. Dezember 2026 Robots (2023)

ab 10. Dezember 2026

ab 10. Dezember 2026 Beau Is Afraid

ab 11. Dezember 2026

ab 11. Dezember 2026 Führer und Verführer

ab 11. Dezember 2026

ab 11. Dezember 2026 Hallow Road | Exclusive

ab 11. Dezember 2026

ab 11. Dezember 2026 Chase

ab 14. Dezember 2026

ab 14. Dezember 2026 Fist of the Warrior | Exclusive

ab 14. Dezember 2026

ab 14. Dezember 2026 12 Dates bis Weihnachten | Exclusive

ab 15. Dezember 2026

ab 15. Dezember 2026 Chroniken der Unterwelt – City of Bones

ab 15. Dezember 2026

ab 15. Dezember 2026 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (2021)

ab 16. Dezember 2026

ab 16. Dezember 2026 The Fix: SIE ist die Zukunft | Exclusive

ab 16. Dezember 2026

ab 16. Dezember 2026 Bonjour Tristesse (2024)

ab 18. Dezember 2026

ab 18. Dezember 2026 Sonne und Beton

ab 18. Dezember 2026

ab 18. Dezember 2026 Prophecy of the Devil | Exclusive

ab 20. Dezember 2026

ab 20. Dezember 2026 Drachenzähmen leicht gemacht | Exclusive

ab 21. Dezember 2026

ab 21. Dezember 2026 The Bikeriders | Exclusive

ab 21. Dezember 2026

ab 21. Dezember 2026 The Loneliest Boy in the World

ab 21. Dezember 2026

ab 21. Dezember 2026 65

ab 22. Dezember 2026

ab 22. Dezember 2026 Life

ab 22. Dezember 2026

ab 22. Dezember 2026 Wonka

ab 22. Dezember 2026

ab 22. Dezember 2026 John Wick: Kapitel 2

ab 24. Dezember 2026

ab 24. Dezember 2026 John Wick: Kapitel 3

ab 24. Dezember 2026

ab 24. Dezember 2026 John Wick: Kapitel 4

ab 24. Dezember 2026

ab 24. Dezember 2026 Afterburn – Mission Mona Lisa | Exclusive

ab 26. Dezember 2026

ab 26. Dezember 2026 M3GAN 2.0 | Exclusive

ab 27. Dezember 2026

ab 27. Dezember 2026 Beetlejuice Beetlejuice

ab 28. Dezember 2026

ab 28. Dezember 2026 The Friend | Exclusive

ab 28. Dezember 2026

ab 28. Dezember 2026 On Swift Horses | Exclusive

ab 29. Dezember 2026

ab 29. Dezember 2026 Your Mother, Your Mother, Your Mother

ab 30. Dezember 2026

ab 30. Dezember 2026 Despicable Me präsentiert: Minion Manie | dt./OV

ab 31. Dezember 2026

ab 31. Dezember 2026 On a Wing and a Prayer

ab 31. Dezember 2026

Live

UEFA Champions League

FC Bayern : Slavia Prag

Dienstag, 8. Dezember | Übertragung 20:00 Uhr | Spielbeginn ab 21:00 Uhr

NBA

Toronto Raptors : Oklahoma City Thunder

Sonntag, 13. Dezember | Spielbeginn ab 21:30 Uhr

Sonntag, 13. Dezember | Spielbeginn ab 21:30 Uhr Oklahoma City Thunder : Houston Rockets

Sonntag, 27. Dezember | Spielbeginn ab 21:30 Uhr

Sonntag, 27. Dezember | Spielbeginn ab 21:30 Uhr Denver Nuggets : Minnesota Timberwolves

Donnerstag, 31. Dezember | Spielbeginn ab 22:00 Uhr

Kaufen und Leihen

Verity – Dunkle Geheimnisse

Zum Kaufen: seit 16. November 2026

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