Unterhaltung
Dune, Champions League und mehr: Neu bei Amazon Prime Video im Dezember
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (Dezember 2026) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im Dezember nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.
Die Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- MAXTON HALL – DIE WELT ZWISCHEN UNS | STAFFEL 3
Exklusiv verfügbar: ab 9. Dezember 2026
- HOLEY MOLEY – MINIGOLF EXTREME | PRIME ORIGINAL-SHOW | STAFFEL 1
Exklusiv verfügbar: ab 18. Dezember 2026
- GEKLAUTE WEIHNACHTEN | PRIME ORIGINAL-FILM
Exklusiv verfügbar: ab 2. Dezember 2026
- COMEDY ADVENTSKALENDER | PRIME ORIGINAL
Exklusiv verfügbar: ab 1. Dezember
Serien
- Comedy Adventskalender | Original | Staffel 1
ab 1. Dezember 2026
- Der Kater mit Hut | Staffel 1
ab 1. Dezember 2026
- Der Mondbär | Staffel 1
ab 1. Dezember 2026
- Die Abenteuer des jungen Marco Polo | Staffel 1
ab 1. Dezember 2026
- Die Regeln von Floor | Staffel 1–5
ab 1. Dezember 2026
- DreaMars | Staffel 1
ab 1. Dezember 2026
- SimsalaGrimm | Staffel 2
ab 1. Dezember 2026
- Six Feet Under – Gestorben wird immer | Staffel 1–5
ab 1. Dezember 2026
- Tiere bis unters Dach | Staffel 1–8
ab 1. Dezember 2026
- Eli Manning präsentiert: Die Verdeckten | Original | Staffel 2
ab 3. Dezember 2026
- The Devil’s Hour | Original | Staffel 3
ab 4. Dezember 2026
- Das heilige Juwel | Exclusive | Staffel 1
ab 6. Dezember 2026
- Maxton Hall – Die Welt zwischen uns | Original | Staffel 3
ab 9. Dezember 2026
- Lost | Staffel 1–6
ab 14. Dezember 2026
- Little Angel | Staffel 3–4
ab 15. Dezember 2026
- Winx Club | Staffel 1–7
ab 15. Dezember 2026
- Beast Games | Original | Staffel 3
ab 16. Dezember 2026
- Mermaid Magic: Die magische Welt der Meerjungfrauen | Staffel 2
ab 25. Dezember 2026
- 5 Points | Exclusive | Staffel 1
ab 28. Dezember 2026
- Eine Nacht in Idaho: Die College-Morde | Original | Staffel 2
ab 28. Dezember 2026
Filme
- 21 Jump Street
ab 1. Dezember 2026
- 22 Jump Street
ab 1. Dezember 2026
- Annies Männer
ab 1. Dezember 2026
- Asphalt Cowboy
ab 1. Dezember 2026
- Ben-Hur (2016)
ab 1. Dezember 2026
- Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft
ab 1. Dezember 2026
- Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel
ab 1. Dezember 2026
- Bloodsport – Eine wahre Geschichte
ab 1. Dezember 2026
- Coco: Der neugierige Affe
ab 1. Dezember 2026
- Conan, der Zerstörer
ab 1. Dezember 2026
- Cyrano
ab 1. Dezember 2026
- Das Appartement
ab 1. Dezember 2026
- Dead Man’s Wire | Exclusive
ab 1. Dezember 2026
- Der Grinch (2018)
ab 1. Dezember 2026
- Der Mann in der eisernen Maske (1998)
ab 1. Dezember 2026
- Die Brücke von Arnheim
ab 1. Dezember 2026
- Die Körperfresser kommen
ab 1. Dezember 2026
- Die Nacht des Jägers
ab 1. Dezember 2026
- Die zwölf Geschworenen
ab 1. Dezember 2026
- Everest – Ein Yeti will hoch hinaus
ab 1. Dezember 2026
- Explosiv – Blown Away
ab 1. Dezember 2026
- Freiwurf
ab 1. Dezember 2026
- Geballte Ladung
ab 1. Dezember 2026
- Hackers – Im Netz des FBI
ab 1. Dezember 2026
- How It Ends
ab 1. Dezember 2026
- Hänsel und Gretel – Hexenjäger
ab 1. Dezember 2026
- Masters of the Universe
ab 1. Dezember 2026
- Misery
ab 1. Dezember 2026
- Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses
ab 1. Dezember 2026
- Out of Time – Sein Gegner ist die Zeit
ab 1. Dezember 2026
- Panik am roten Fluß
ab 1. Dezember 2026
- Platoon
ab 1. Dezember 2026
- Rob Roy
ab 1. Dezember 2026
- Schweinchen Wilburs großes Abenteuer
ab 1. Dezember 2026
- Stargate (1994)
ab 1. Dezember 2026
- The Spectacular Now
ab 1. Dezember 2026
- Till – Kampf um die Wahrheit
ab 1. Dezember 2026
- Vier Hochzeiten und ein Todesfall
ab 1. Dezember 2026
- Wege zum Ruhm
ab 1. Dezember 2026
- Weites Land
ab 1. Dezember 2026
- West Side Story
ab 1. Dezember 2026
- Geklaute Weihnachten | Original
ab 2. Dezember 2026
- Waiting for the Barbarians
ab 2. Dezember 2026
- 1UP
ab 3. Dezember 2026
- Bullet Train
ab 3. Dezember 2026
- Jumanji: Willkommen im Dschungel
ab 3. Dezember 2026
- Papillon
ab 3. Dezember 2026
- Fröhliches Madagascar
ab 4. Dezember 2026
- Kung Fu Panda – Ein schlagfertiges Winterfest
ab 4. Dezember 2026
- The Accountant
ab 4. Dezember 2026
- The Yacht
ab 4. Dezember 2026
- Islands
ab 8. Dezember 2026
- Shadow Force – Die letzte Mission | Exclusive
ab 8. Dezember 2026
- Christmas Is Canceled
ab 10. Dezember 2026
- Dune (2021)
ab 10. Dezember 2026
- Dune: Part Two
ab 10. Dezember 2026
- Robots (2023)
ab 10. Dezember 2026
- Beau Is Afraid
ab 11. Dezember 2026
- Führer und Verführer
ab 11. Dezember 2026
- Hallow Road | Exclusive
ab 11. Dezember 2026
- Chase
ab 14. Dezember 2026
- Fist of the Warrior | Exclusive
ab 14. Dezember 2026
- 12 Dates bis Weihnachten | Exclusive
ab 15. Dezember 2026
- Chroniken der Unterwelt – City of Bones
ab 15. Dezember 2026
- Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (2021)
ab 16. Dezember 2026
- The Fix: SIE ist die Zukunft | Exclusive
ab 16. Dezember 2026
- Bonjour Tristesse (2024)
ab 18. Dezember 2026
- Sonne und Beton
ab 18. Dezember 2026
- Prophecy of the Devil | Exclusive
ab 20. Dezember 2026
- Drachenzähmen leicht gemacht | Exclusive
ab 21. Dezember 2026
- The Bikeriders | Exclusive
ab 21. Dezember 2026
- The Loneliest Boy in the World
ab 21. Dezember 2026
- 65
ab 22. Dezember 2026
- Life
ab 22. Dezember 2026
- Wonka
ab 22. Dezember 2026
- John Wick: Kapitel 2
ab 24. Dezember 2026
- John Wick: Kapitel 3
ab 24. Dezember 2026
- John Wick: Kapitel 4
ab 24. Dezember 2026
- Afterburn – Mission Mona Lisa | Exclusive
ab 26. Dezember 2026
- M3GAN 2.0 | Exclusive
ab 27. Dezember 2026
- Beetlejuice Beetlejuice
ab 28. Dezember 2026
- The Friend | Exclusive
ab 28. Dezember 2026
- On Swift Horses | Exclusive
ab 29. Dezember 2026
- Your Mother, Your Mother, Your Mother
ab 30. Dezember 2026
- Despicable Me präsentiert: Minion Manie | dt./OV
ab 31. Dezember 2026
- On a Wing and a Prayer
ab 31. Dezember 2026
Live
UEFA Champions League
- FC Bayern : Slavia Prag
Dienstag, 8. Dezember | Übertragung 20:00 Uhr | Spielbeginn ab 21:00 Uhr
NBA
- Toronto Raptors : Oklahoma City Thunder
Sonntag, 13. Dezember | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
- Oklahoma City Thunder : Houston Rockets
Sonntag, 27. Dezember | Spielbeginn ab 21:30 Uhr
- Denver Nuggets : Minnesota Timberwolves
Donnerstag, 31. Dezember | Spielbeginn ab 22:00 Uhr
Kaufen und Leihen
- Verity – Dunkle Geheimnisse
Zum Kaufen: seit 16. November 2026
Zum Leihen: seit 16. November 2026
- Resident Evil
Zum Kaufen: ab 26. November 2026
- Sacrifice
Zum Kaufen: ab 26. November 2026
- Steckerlfischfiasko
Zum Kaufen: ab 14. Dezember 2026
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