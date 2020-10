Apple iPad Air 4 startet wohl nächste Woche

Apple hat gestern zahlreiche neue Produkte vorgestellt, doch nach dem HomePod Mini war schnell klar: Das iPhone ist das wichtigste Produkt von Apple und das steht komplett im Fokus, es wurden weder Apple TV, noch Kopfhörer gezeigt.

Was es auch nicht gab: Ein Datum für das iPad Air 4. Apple nannte sogar Termine für die iPhones im November, das neue iPad Air, welches ebenfalls mit dem Apple A14 kommt, wurde aber mit keiner Silbe auf der Keynote von Apple erwähnt.

Apple iPad Air 4: Vorbestellungen diese Woche

Jon Prosser hat aber gehört, dass die Vorbestellungen noch diese Woche am 16. Oktober (Freitag) starten werden und das Apple iPad Air 4 ab dem 23. Oktober an Kunden ausgeliefert wird. Es kommt also mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro.

Prosser gibt an, dass er sich hier zu 100 Prozent sicher ist, was dann in der Regel (auch wenn er bei Apple immer mal wieder falsch liegt) zutrifft. Da hat er vielleicht die Info von einem Kollegen bekommen, der das iPad Air 4 schon als Testgerät von Apple bekommen hat – vielleicht gibt es noch diese Woche die Testberichte.

GOT EM! iPad Air preorders on Friday, October 16th. Launch on Friday, October 23rd. pic.twitter.com/BNtbmGNhzK — Jon Prosser (@jon_prosser) October 13, 2020

