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Apple plant Anfang 2027 ein OLED-Display für das iPad Air

Oliver Schwuchow
Von

Wir haben schon häufiger gehört, dass nach dem iPad Mini auch das iPad Air ein OLED-Display bekommen wird und mit DigiTimes gibt es jetzt eine weitere Quelle. Beide iPad-Größen bekommen OLED, aber es ist auch hier nur ein LTPS-Panel.

Damit wären technisch zwar 120 Hz möglich und die Zulieferer werden das sicher auch (wie beim iPad mini) realisieren, aber Apple wird beim iPad Air vermutlich auch nur die 60 Hz aktivieren. Sonst würde wohl gar keiner mehr ein iPad Pro kaufen.

Die Gerüchte deuten auf Anfang 2027 hin, unklar ist jedoch, ob es den Apple M5 oder Apple M6 unter der Haube gibt, die aktuelle Version hat den Apple M4. Ich rechne mit dem Apple M6, denn das iPad Pro bekommt diesen nicht und wird 2027 vermutlich das erste Produkt mit dem Apple M7 (und kurz nach dem Air kommen).

Ich bin ja aber mal gespannt, ob das Air dann auch wieder seinen Titel „verdient“ hat, denn das iPad Pro und iPad Mini sind mittlerweile beide dünner und das Pro sogar leichter. Mit OLED könnte das iPad Air wieder das iPad Air werden (auch wenn das Air-Branding bei Apple jetzt nicht mehr zwingend für die Haptik steht).

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