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Apple iPad Air bekommt 2027 ein OLED-Display

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Apple spendierte dem iPad Air in letzter Zeit eher kleine Upgrades und auch der Schritt zum M4 war jetzt nicht zwingend notwendig, da auch der M3 mehr als genug Power hat. Doch nächstes Jahr könnte auch mal wieder ein großer Schritt anstehen, denn das mittlere iPad im Lineup soll ein OLED-Display bekommen.

Laut etnews wird Ende des Jahres die Serienproduktion des OLED-Panels für das iPad Air anlaufen, was darauf hindeutet, dass es 2027 kommt. Es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas hören, es stand sogar schon 2026 im Raum. Es ist aber davon auszugehen, dass dieses OLED-Panel nicht die Qualität des iPad Pro haben wird.

Beim iPad mini plant Apple ebenfalls den Schritt zu OLED, man wird aber wohl bei beiden Modellen auf ProMotion (sprich 120 Hz) verzichten. Logisch, sonst würde wohl keiner mehr ein iPad Pro kaufen. Weitere Details zum neuen iPad Air stehen noch aus, gut möglich, dass das OLED-Display mit der M5-Generation kommt.

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14. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. NeoMac 👋
    sagt am

    Hauptsache, die Trauerränder werden endlich mal dünner!

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