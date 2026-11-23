Amazon hat den Preis für das neue Alexa Tablet 12 Pro gesenkt und verkauft es aktuell für 379,99 Euro statt 559,99 Euro in der kleinen Version. Es wurde aber nur die kleine Version im Preis gesenkt (vermutlich, weil die große mehr RAM hat und das aktuell teuer ist). Doch auch diese besitzt das neue und matte Display.

Ich habe das neue Flaggschiff-Tablet von Amazon hier und finde es durchaus gut, aber grenzwertig teuer. Doch ich habe betont, dass man Produkte von Amazon selbst im Angebot kaufen sollte und genau das haben wir jetzt. Unter 400 Euro für so ein Tablet ist in Ordnung, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.

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