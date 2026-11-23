Schnäppchen
Alexa Tablet 12 Pro: Amazon senkt Preis für neues Flaggschiff-Tablet
Amazon hat den Preis für das neue Alexa Tablet 12 Pro gesenkt und verkauft es aktuell für 379,99 Euro statt 559,99 Euro in der kleinen Version. Es wurde aber nur die kleine Version im Preis gesenkt (vermutlich, weil die große mehr RAM hat und das aktuell teuer ist). Doch auch diese besitzt das neue und matte Display.
Ich habe das neue Flaggschiff-Tablet von Amazon hier und finde es durchaus gut, aber grenzwertig teuer. Doch ich habe betont, dass man Produkte von Amazon selbst im Angebot kaufen sollte und genau das haben wir jetzt. Unter 400 Euro für so ein Tablet ist in Ordnung, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
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Gleich mal noch eins fürs Klo bestellt
Wie viel bloatware ist da drauf? Kann man das auf ein „cleaned“ Android umstellen?
Was meinst du mit umstellen? Amazon hat diverse Anpassungen vorgenommen, die sind auch sehr tiefgreifend. Aber aus dem Playstore kannst du quasi alles installieren und nutzen.
Ja ich hätte gerne Erfahrungswerte wir gut sich die Anpassungen von Amazon umkehren lassen. (Via adb usw). Wenn das jemand hat, gerne um Info
Die Geräte sind noch ziemlich neu, viel ist nicht möglich bisher. Falls sich da grundlegend was ändert, werden wir das sicherlich mal in der Berichterstattung aufgreifen. Ich finde das aber auch nicht unbedingt einen Nachteil, denn durch den Playstore hast du viele Möglichkeiten und die Hardware ist sehr solide.
Danke für die Rückmeldung!
Dann hole dir doch auch eins und gibst ggf zurück wenn du es voll scheiße findest 🤦🏻♂️
Zeit ist ja wohl genug bis Ende Januar
Freundlichkeit ist n Fremdwort oder? Im Gegensatz zu dir hab ich keine Kraftausdrücke genutzt und den Rest spare ich mir.
Ich hab schon selbst gegoogelt und auch eine KI gefragt aber wie Rene sagt gibt es noch nicht sehr viele Erfahrungswerte…