Firmware und Updates

Apple plant iOS 26.6.1: Wichtiges Update steht an

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Apple hat iOS 26 soweit abgeschlossen, denn iOS 26.6 brachte eigentlich keine Neuerungen mehr mit und bereitet die iPhones sogar auf iOS 27 vor. Da sehen wir in ziemlich genau einem Monat. Doch so lange kann Apple nicht darauf warten.

Es deutet sich iOS 26.6.1 an, so MacRumors, die bei diesen Updates in letzter Zeit sehr zuverlässig waren. Wie und wann es kommt ist unklar, wir kennen auch noch nicht die Neuerungen, aber es dürfte wieder ein wichtiges Sicherheitsupdate sein.

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  1. P45 🔅
    sagt am

    Kleiner Tippfehler im Text: nicht 16.6.1 sondern 26.6.1

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