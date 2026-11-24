Apple dürfte mit den neuen iPhones im ersten Halbjahr 2027 die Designsprache der aktuellen Pro-Modelle (seit dem 17 Pro) mehr oder weniger auch in der Preisliga darunter einführen. Außer beim neuen Air, das behält sicher die Glas-Optik bei.

Doch das iPhone 18 könnte eine breite „Insel“ wie das Pro bekommen, beim iPhone 18e wird es Apple aber ganz anders angehen. Das soll auch eine neue und größere Erhebung bekommen und diese ähnelt laut Engadget der des Apple iPad Pro.

Das hat einen kleinen und nicht ganz so hohen Kamerabuckel aus Aluminium auf der Rückseite und auch nur eine Kamera. Wobei der Lidar-Sensor beim iPhone 18e fehlt. Ich habe euch das oben mal ganz schnell mit Pixelmator gebaut, so könnte die Kamera beim neuen Budget-iPhone aussehen, was wohl März vorgestellt wird.

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