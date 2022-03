Kommentar: Sky als Streamingdienst im Jahr 2022

Ich nutze hier so ziemlich alle Streamingdienste und finde die große Auswahl auf dem Markt gut, doch das ist ein anderes Thema, worüber wir ja schon fleißig hier im Blog diskutiert haben. Doch natürlich nutze ich nicht immer alle Dienste aktiv.

In den letzten Wochen habe ich mir mal wieder Sky angeschaut, und zwar wurde ich von Sky gefragt, ob ich mir die IPTV Box anschauen möchte. Es wurde also eine Kombination aus Sky Q und Sky Ticket, die mich jetzt eine Weile begleitet haben.

Sky: Hohe Qualität bei Inhalten

Es ist eine Weile her, dass ich Sky aktiv über eine längere Zeit genutzt habe, denn ich verfolge keinen Sport (darum geht es heute also auch nicht). Genau genommen war es das letzte Mal beim Finale von Game of Thrones – was ja eher geht so war.

Mit Blick auf die Konkurrenz kann Sky aber weiterhin eine hohe Qualität bei den Inhalten liefern, so jedenfalls mein subjektiver Eindruck. Das liegt aber vor allem an den eingekauften Inhalten von HBO, die für mich zu den besten der Welt gehören.

HBO hat nämlich nicht nur Game of Thrones erfolgreich gemacht, es gibt auch noch Inhalte wie Euphoria, True Detective, The Wire, Westworld und mehr. Nur bei Chernobyl haben wir eine Pause eingelegt. Die ist gut und intensiv gestartet, aber mit Blick auf die Weltereignisse ist die Serie derzeit doch etwas zu emotional.

Die Sky Originals sind teilweise auch okay, aber nicht immer unser Fall und auch noch sehr überschaubar, was die Menge angeht. Man spürt doch sehr, dass Sky in den letzten Jahren in erster Linie auf externe Inhalte für Unterhaltung gesetzt hat.

Daher bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, wenn diverse Inhalte von Warner und HBO bei RTL+ landen werden. Sky bereitet sich mittlerweile jedenfalls auf eine Zeit ohne HBO vor und das muss auch meiner Meinung nach der neue Weg sein.

Die Quantität ist natürlich nicht auf einem Level mit Netflix, aber Sky ist quasi HBO Max mit ein paar zusätzlichen Inhalten für Deutschland für mich und auf einem Level mit Disney+ oder Amazon Prime Video. Als einzelnes Abo wäre es mir etwas zu wenig, aber als zusätzliche Option (vielleicht auch nur ab und zu) gut gefüllt.

Sky: Schlechte Qualität bei Technik

Doch bei der Technik hat sich leider gar nicht so viel getan in den letzten Jahren. Das fängt mit der komplexen Struktur der Abos an, geht bei der Qualität für die Inhalte (kein 4K HDR bei vielen Plattformen) weiter und hört damit auf, dass Sky derzeit irgendwie der Anbieter für alle Streaminganbieter werden möchte.

Man versucht eine Plattform für Netflix, Disney, Paramount, HBO und Co. zu sein und hofft so, dass die Menschen bei Sky Q einsteigen und die IPTV Box nutzen.

Wer zum Beispiel die Serien von Apple oder Netflix in bester Qualität auf einem 65 Zoll großen TV in 4K und HDR genießen möchte, der ist hier falsch und greift lieber zu einem Apple TV als Set-Top-Box. Die IPTV-Box ist nicht schlecht, aber obwohl sie noch sehr neu ist, ist sie eben nicht mehr auf dem technisch aktuellen Stand.

Das spürt man auch bei den Apps von Sky. Sky Ticket finde ich dabei noch ganz okay, aber eben auch nicht mehr. Sky Q ist hingegen langsam und unübersichtlich und ruckelt gerne etwas – die Bewertungen sind daher nicht besonders gut.

Sky: Weniger wäre hier mehr

Ich finde, dass sich Sky etwas verrannt hat. Vielleicht fürchtet man, dass man mit immer weniger Sport und HBO bald Abos verliert und will daher dafür sorgen, dass Nutzer bleiben und Netflix, TV und Co. über die Plattform schauen, aber dann wäre es nicht schlecht, wenn man die Qualität der neuen Box und Apps hochschraubt.

Außerdem wäre es nicht schlecht, wenn man die alten Strukturen mal komplett überdenkt. Wieso kann ich Sky Q nicht einfach auf dem Smartphone nutzen? Und wieso muss ich das Entertainment-Paket mindestens 12 Monate buchen? Wieso gibt es Sky Q und Sky Ticket und warum baut man nicht eine gute Plattform?

Und warum muss ich mir oft einen Werbeblock vor einer neuen Folge anschauen, wenn ich 20 Euro im Monat zahle, der fast so lang wie eine TV-Werbung ist? Und bekomme die Serie dann nicht einmal in 4K HDR über die IPTV-Box angezeigt?

Sky hatte in den letzten Jahren ein sehr gutes Händchen für externe Inhalte. Man hatte ein gutes Gespür für neue Inhalte und hat auch jetzt bei Paramount erkannt, dass man sich das direkt sichert und in Deutschland für Sky pushen möchte.

Hinzu kommen immer bessere Sky Originals (also Eigenproduktionen).

Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin: Die technische Qualität und die Struktur sind im Jahr 2022 nicht mehr zeitgemäß. Ich verstehe, wohin Sky möchte, man will der große Anbieter für alle Plattformen sein. Problem dabei: Das ist heutzutage jeder Smart TV, jede Konsole, jede Set-Top-Box und auch jeder günstige TV-Stick.

Ein Amazon Fire TV Stick kann zum Beispiel alles in 4K HDR abspielen, kommt noch mit Wi-Fi 6 daher, läuft sehr flüssig und kann für ca. 60 Euro gekauft werden. Daher bin ich auch mal gespannt, wie sich die neuen Smart TVs von Sky selbst schlagen.

Ich würde das Konstrukt von Sky etwas vereinfachen. Ein Dienst, ein Abo, dazu dann die entsprechenden Pakete als Option. Keine Werbung, monatlich kündbar, 4K HDR überall und dazu eine Box und einen Stick, die man dazubuchen kann.

Sky hängt noch ein bisschen an der alten Zeit von Premiere fest, was derzeit noch kein Problem zu sein scheint, da man wie gesagt gute Inhalte in den letzten Jahren eingekauft hat. Doch das sind eben größtenteils externe Inhalte und die Anbieter erkennen gerade, dass sie das doch lieber selbst als Dienst anbieten möchten.

Falls Sky weiterhin die Plattform für diese Inhalte bleiben möchte, ohne sie selbst einzukaufen, dann muss man für die Zukunft noch eine Schippe drauflegen.

