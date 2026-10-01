Bald in Deutschland? Tesla kündigt neues Model 3 an

Tesla hat ein neues Model 3 vorgestellt, das Modell bekommt ein Facelift für 2026, welches ab Oktober bei ersten Kunden ankommt. Bisher wurde es noch nicht für den deutschen Markt bestätigt, aber es handelt sich um Modelle aus China und da das Model 3 in Deutschland aus China stammt, dürfte es auch bei uns so kommen.

Was ist neu? Es gibt ein optimiertes Display mit 16 Zoll vorne in der Mitte, einen schwarzen Dachhimmel innen, Weiß als Farbe ist Weg und wir bekommen das neue Grau, es gibt neue Nova-Felgen mit 19 Zoll und V2L ist integriert. Tesla betreibt also etwas Feinschliff beim Model 3, ich würde es als eher kleines Facelift abhaken.

2026년 10월부터 인도되는 Model 3 차량의 일부 사양이 변경됩니다.

자세한 변경 사항은 가까운 Tesla 스토어에서 확인하실 수 있습니다. – 16인치 센터 디스플레이 해상도 & 픽셀 밀도 개선

– 블랙 헤드라이너

– V2L 기능 탑재

– Zen grey 시트 컬러 출시

*Model 3 Premium Long Range RWD &… pic.twitter.com/8p5qYPWyuA — Tesla Korea (@tesla_korea) October 1, 2026

Vielleicht wäre es aber auch bald Zeit für mehr, denn Modelle wie der neue BMW i3 übertreffen das Tesla Model 3 mittlerweile technisch und sind zwar teurer, aber das war bisher oft eine Stärke der Limousine, die das bot, was die Konkurrenz für mehr Geld verkaufte. Reichen die neue Farben und Felgen für 2027 immer noch aus?

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