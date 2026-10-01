Mobilität

Bald in Deutschland? Tesla kündigt neues Model 3 an

Oliver Schwuchow
Von
8 Kommentare
Tesla Model 3 2024 Performance Header

Tesla hat ein neues Model 3 vorgestellt, das Modell bekommt ein Facelift für 2026, welches ab Oktober bei ersten Kunden ankommt. Bisher wurde es noch nicht für den deutschen Markt bestätigt, aber es handelt sich um Modelle aus China und da das Model 3 in Deutschland aus China stammt, dürfte es auch bei uns so kommen.

Was ist neu? Es gibt ein optimiertes Display mit 16 Zoll vorne in der Mitte, einen schwarzen Dachhimmel innen, Weiß als Farbe ist Weg und wir bekommen das neue Grau, es gibt neue Nova-Felgen mit 19 Zoll und V2L ist integriert. Tesla betreibt also etwas Feinschliff beim Model 3, ich würde es als eher kleines Facelift abhaken.

Vielleicht wäre es aber auch bald Zeit für mehr, denn Modelle wie der neue BMW i3 übertreffen das Tesla Model 3 mittlerweile technisch und sind zwar teurer, aber das war bisher oft eine Stärke der Limousine, die das bot, was die Konkurrenz für mehr Geld verkaufte. Reichen die neue Farben und Felgen für 2027 immer noch aus?

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  1. RoyBer 🏅
    sagt am

    autopilot und Tempomat sind richtig nervig (Neu fahrer model y) https://www.reddit.com/r/TeslaDE/comments/1wus0dj/autopilot_und_tempomat_sind_richtig_nervig_neu/

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu RoyBer ⇡

      Ja, das ist bekannt. Tesla-Fans sprechen dann immer von der tollen FSD-Zukunft, aber der normale Autopilot hinkt schon seit Jahren weit hinterher bei uns.

      Antworten
  2. Athlonet 🏆
    sagt am

    Ein Head-Up-Display ist schon lange überfällig.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Athlonet ⇡

      Damit würde ich nicht mehr rechnen, denn das wäre ein durchaus komplexes Bauteil und entspricht nicht der Vision (autonomes Fahren) von Elon Musk.

      Antworten
  3. René H. 🔱
    sagt am

    Warum kehrst du V2L so unter den Tisch? Oder fehlte wieder die Zeit?
    Wenn es stimmt, wäre es ein Paradigmenwechseln bei Tesla.

    Antworten
    1. Mårtiň 💎
      sagt am zu René H. ⇡

      Davon abgesehen, dass es im Beitrag steht, ehrlich, wen interessiert das? In den USA geht es schon per Adapter und das wird bei dem Modell auch so werden. Aber am Ende braucht es doch kaum jemand.

      Antworten
    2. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu René H. ⇡

      Wo kehre ich es „unter den Tisch“? Es ist ein Feature, was im Jahr 2026 in dieser Preisklasse normal ist, keine bahnbrechende Neuerung. Und es fehlt V2H, was der Cybertruck kann, es ist also kein „Paradigmenwechseln bei Tesla“.

      Antworten
  4. Jon 💎
    sagt am

    Immerhin V2L.

    Antworten

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