Star Wars: Neues Jedi-Spiel kommt wohl 2027

Wir haben vermutlich einen weiteren Blockbuster für 2027, denn angeblich werden mit Star Wars Jedi 3 das Finale der Trilogie sehen. Cal Kestis kehrt also ein letztes Mal zurück, wobei ich vermute, dass man den Charakter danach nicht einfach so ignorieren wird. Vielleicht kommt ja auch irgendwann eine Serie oder ein Film.

Das Finale der Trilogie ist jedenfalls offiziell und wurde schon 2023 bestätigt, das Marketing soll laut „FivesWalker“ (einer bekannten Star Wars Quelle) schon sehr bald beginnen. Vielleicht sogar noch vor den Game Awards im Dezember, wobei einige vermuten, dass wir dort den ersten vollständigen Trailer sehen werden.

Ich hatte sehr viel Spaß mit den ersten beiden Spielen und freue mich auf Jedi 3, hoffentlich gibt man sich damit zum Start aber etwas mehr Mühe. Und ich bin gespannt, wie man die Trilogie beendet und ob es wirklich das Ende der Reihe ist.

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