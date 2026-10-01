Rundfunkbeitrag: Beitragsservice startet Kontostand-Abfrage

Der Beitragsservice ermöglicht ab sofort die kostenlose Online-Abfrage des persönlichen Rundfunkbeitragskontos.

Beitragszahler können rund um die Uhr prüfen, ob ihr Konto ausgeglichen ist, ein Zahlungsrückstand besteht oder eine Überzahlung vorliegt. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Angezeigt werden außerdem die nächsten Zahlungstermine.

Rundfunkbeitrag: Kontostand mit zwei Angaben abrufen

Für die Abfrage benötigt der Beitragsservice lediglich die neunstellige Beitragsnummer und das Geburtsdatum des Kontoinhabers. Der Dienst richtet sich an private Haushalte. Auch Nutzer des SEPA-Lastschriftverfahrens können ihren Kontostand prüfen.

Die wichtigsten Punkte des neuen Angebots:

kostenlos und rund um die Uhr verfügbar

keine Registrierung erforderlich

Anzeige von Rückständen und Überzahlungen

Anzeige der nächsten Zahlungstermine

Bei einem Rückstand zeigt der Dienst zusätzlich Hinweise zum Ausgleich des Kontos. Die Funktionen sollen laut Beitragsservice anhand des Nutzungsverhaltens weiterentwickelt werden. Gewerbliche Nutzer verwenden weiterhin das separate Service-Portal für Unternehmen.

Der Beitragsservice verwaltet nach eigenen Angaben rund 47 Millionen private und nicht private Beitragskonten. Die Gemeinschaftseinrichtung von ARD, ZDF und Deutschlandradio entstand 2013 aus der früheren GEZ.

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