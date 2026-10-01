Gaming

YXSTABY: Die neue XBOX-Kollektion startet heute in IKEA-Einrichtungshäusern

René Hesse
Von
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Heute startet die XBOX-Kollektion von IKEA. Fans der XBOX bekommen damit speziell an das XBOX-Design angelehnte Möbelstücke.

Die Produkte laufen unter dem Namen „YXSTABY“ und orientieren sich vom Design oder den Features her an typischen Gamingelementen. Insgesamt gibt es neun Produkte. Ab dem heutigen 1. Oktober 2026 ab 10 Uhr sollen die Produkte in den IKEA-Einrichtungshäusern erhältlich sein, auch online können sie eingesehen werden.

Das sind die Produkte der Xbox-Kollektion von IKEA

Nachfolgend seht ihr die neuen IKEA-Xbox-Produkte inklusive Link zur jeweiligen Produktseite in der Übersicht:

YXSTABY Hocker in Joystick-Form, Schwarz oder Grün – Gaming-Hocker in markanter Joystick-Form – 39,99 €

YXSTABY Kissen in Steuerkreuz-Form, Grün – Weiches Gaming-Kissen in Form eines klassischen Steuerkreuzes – 14,99 €

YXSTABY Tablett in Steuerkreuz-Form, 33 cm – Edelstahl-Tablett mit auffälligem Steuerkreuz-Design – 14,99 €

YXSTABY Gaming-Sessel, Vissle Beige – Bequemer Gaming-Sessel zum Spielen und Entspannen – 99,95 €

YXSTABY TV-Gaming-Ständer auf Rollen, Weiß oder Schwarz – Mobiler TV-Ständer mit Ablageflächen für Gaming-Zubehör – 99,95 €

YXSTABY Gaming-Laptophalter mit Aufbewahrung, Weiß, 43 × 27 × 18 cm – Tragbarer Laptophalter mit integriertem Stauraum – 24,99 €

YXSTABY Schaukasten und Display für Gaming-Controller, Weiß, 22 × 12 × 16 cm – Aufbewahrung und Präsentationslösung für Controller und Sammlerstücke – 19,99 €

YXSTABY Gaming-Monitorständer, Weiß, 98 × 27 × 16 cm – Monitorständer mit zusätzlichem Platz für Gaming-Zubehör – 29,99 €

YXSTABY Gaming-Beistelltisch auf Rollen, Eichenfurnier/Grau – Mobiler Beistelltisch mit Stauraum für Gaming-Zubehör – 129,00 €

Den Bereich für die gesamte XBOX-Kollektion gibt es im deutschen IKEA-Onlineshop.

Handel · 30. September 2026

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