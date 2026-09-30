BMW i1: Günstiges Elektroauto kommt 2028

BMW baut sein Portfolio der Neuen Klasse aus und nach dem iX3 und i3 werden viele weitere Modelle folgen. Wie 2028 der BMW i1, den BMW zwar nicht so nennt, den man aber als Einstieg in das „volumenstarke Entry-Segment“ bezeichnet hat.

Ein vollelektrisches Einstiegsmodell ist bereits seit dem Frühjahr bekannt, aber es fehlen noch die technischen Details. Interessant ist, dass die Mitbewerber bei Audi und Mercedes keine Antwort planen (wobei Audi nach 2030 auch folgen könnte).

Neben einem neuen Einsteigermodell ist übrigens auch ein neues Schiff geplant, was sich über dem X7 einordnet, vermutlich ein neuer BMW X8. Da liegt der Fokus aber auf den USA und China und ob ein iX8 mit dabei ist, ist noch nicht bestätigt.

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