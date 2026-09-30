Mobilität

Opel schiebt wichtiges Elektroauto nach hinten

Oliver Schwuchow
Von

Opel plant eine sehr große Modelloffensive ab 2028 und frischt nicht nur den elektrischen Grandland und Frontera auf, wir werden auch einen ganz neuen Corsa sehen, der Astra wird ebenfalls komplett neu entwickelt und dann erwartet uns noch ein neuer SUV mit Leapmotor-Technik, alle Modelle kommen noch vor 2030.

Ein Modell steht aber nicht mehr in diesem Jahrzehnt an, das Comeback des Manta als Elektroauto. Das erste Konzept wurde schon 2021 gezeigt und sollte viel früher kommen, eigentlich sollte es das Vorzeigemodell der E-Offensive ab 2025 sein.

Opel Manta Elektro Header

Konzept für elektrischen Opel Manta

Doch in der Automobilwoche hat Opel-Chef Florian Huettl verraten, dass der Manta nicht vor 2030 erscheint. Opel arbeitet noch an diesem Auto, es wurde noch nicht eingestellt, aber es hat keine Priorität mehr. Die Volumenmodelle sind wichtiger und dann schaut man, in welcher Form so ein Manta in das Portfolio von Opel passt.

Der elektrische Opel Manta reiht sich damit also in die Reihe der Modelle ein, die viel zu früh gezeigt wurden und wie beim neuen Roadster von Tesla dürfte gut ein Jahrzehnt vergehen, bis man die Serienversion – sofern sie kommt – kaufen kann.

Mobilität · 30. September 2026

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