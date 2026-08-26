Bill Gates warnt vor gesellschaftlichen Risiken durch KI

Bill Gates warnt vor massiven gesellschaftlichen Folgen durch KI und fordert Politik und Staaten zum schnellen Handeln auf.

Der Microsoft-Mitgründer schlägt in einem fast 6.000 Wörter langen Essay deutlich kritischere Töne an als noch 2023. KI könne nach seiner Einschätzung entweder zum größten Gleichmacher oder zu einer besonders starken Quelle von Ungerechtigkeit werden.

Gates erwartet einen tiefgreifenden Wandel des Arbeitsmarktes. Viele Tätigkeiten könnten dauerhaft verschwinden. Dabei sieht er sowohl klassische Büroberufe als auch körperliche Arbeit gefährdet.

Bill Gates fordert Steuern auf KI und Roboter

Einige seiner Vorschläge gehen ungewöhnlich weit:

KI-Tokens und Roboter sollen besteuert werden.

Bestimmte Berufe könnten Menschen vorbehalten bleiben.

Staaten sollen eigene übergreifende KI-Institutionen schaffen.

Eine internationale Organisation soll globale KI-Risiken koordinieren.

Gates hält die bestehenden Institutionen für unzureichend, da KI gleichzeitig Arbeit, Steuern, Gesundheit, Bildung und nationale Sicherheit beeinflusst. Für eine internationale Regulierung sei zudem eine Zusammenarbeit zwischen den USA und China erforderlich.

Bemerkenswert finde ich vor allem den Kurswechsel. Gates gehörte lange zu den prominenten KI-Optimisten. Dass er nun sogar über geschützte Arbeitsplätze und eine Besteuerung von KI nachdenkt, zeigt, wie ernst inzwischen selbst führende Köpfe der Techbranche die gesellschaftlichen Folgen nehmen.

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