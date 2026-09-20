Mein Tipp der Woche: Apple Watch Siri Modular Watchface

Es ist passiert, ich habe es fast nicht mehr geglaubt, aber Apple hat mal wieder ein schönes und digitales Watchface für die Apple Watch veröffentlicht. Was, und das hat mich in diesem Jahr überrascht, nicht nur exklusiv für die neuen Uhren ist.

Siri Modular hat zwar Siri im Namen, und mit einer Farboption und der neuen Siri AI auch eine tolle Animation, aber sonst nicht viel mit Siri zu tun. Es ist eine etwas abgespeckte Version von Modular Ultra, einem exklusiven Watchface für die Ultra.

Nach dem Wechsel zurück habe ich hier schon mehrmals betont, dass ich das Watchface sehr vermisse und ich habe es mir auch immer genau so auf der Ultra konfiguriert. Oben das Datum, dann die Uhr und unten drei kleinere Komplikationen.

Das habe ich jetzt auch auf der normalen Apple Watch, wenn auch nicht mit allen Möglichkeiten von Modular Ultra. Doch die, die fehlen, habe ich eh selten genutzt.

Apple hat also in diesem Jahr mit Siri Modular meinen neuen Favoriten bei den digitalen Watchfaces geliefert und man hat Meridian, ein klassisches Watchface, auch noch überarbeitet. Zwei Watchfaces, zwischen denen ich häufig wechsle.

Eigentlich war watchOS 27, was man für das neue Watchface benötigt (es kommt also nicht auf alle alten Uhren) ein eher kleines Upgrade, damit wird es aber zu meinem Highlight bei den diesjährigen Updates. Mag banal klingen, aber ohne die Option für Drittanbieter-Watchfaces (leider) ist das für mich ein wichtiger Schritt.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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