Neue Euro-Banknoten: Abstimmung endet in Kürze

Wer bei den neuen Euro-Banknoten mitreden möchte, sollte sich beeilen: Die öffentliche Umfrage der Europäischen Zentralbank endet am 21. September.

Die Europäische Zentralbank (EZB) sucht bekanntlich nach einem neuen Design für die nächste Generation der Euro-Banknoten. Zehn Entwürfe haben es in die Endauswahl geschafft und seit Juli können Bürger ihre Meinung dazu abgeben.

Jetzt läuft die Abstimmung aus. Noch bis zum 21. September 2026 könnt ihr online an der Umfrage der EZB teilnehmen und die verschiedenen Vorschläge bewerten.

Neue Euro-Banknoten: Zehn Designs stehen zur Auswahl

Die zehn Entwürfe basieren auf den beiden Themen „Europäische Kultur“ sowie „Flüsse und Vögel“. Mehr als 1.200 Grafikdesigner hatten sich laut EZB ursprünglich am europaweiten Designwettbewerb beteiligt. Eine unabhängige Jury wählte daraus die zehn Vorschläge für die Endrunde aus.

Das Wichtigste zur Abstimmung:

Online-Umfrage nur noch bis zum 21. September 2026

2026 Zehn Designvorschläge stehen zur Auswahl

EZB-Rat entscheidet voraussichtlich Ende 2026

Bisherige Euro-Banknoten bleiben gültig

Parallel zur öffentlichen Umfrage führt ein Meinungsforschungsinstitut eine repräsentative Befragung im Euroraum durch. Die Ergebnisse beider Befragungen sollen nach Abschluss des Verfahrens veröffentlicht werden.

Nach der Entscheidung des EZB-Rats wird das ausgewählte Design weiterentwickelt und getestet, bevor die neue Banknotenserie in den folgenden Jahren in Umlauf kommt. Die neuen Scheine sollen unter anderem verbesserte Sicherheitsmerkmale, eine leichtere Nutzbarkeit für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen sowie nachhaltigere Materialien und Produktionsverfahren erhalten.

Wer sich vor der Abstimmung noch genauer mit den Entwürfen beschäftigen möchte, findet Bilder und Videos der Vorschläge, Informationen zum Auswahlverfahren und weiteres Anschauungsmaterial auf der hierfür eingerichteten Webseite. Weitere Informationen beantwortet die EZB außerdem in den FAQs zu den neuen Euro-Banknoten.

Mir persönlich sagt weiterhin keines der neuen Designs so richtig zu, aber das ist natürlich Geschmackssache. Wer einen Favoriten hat, oder ebenfalls mit keinem der Vorschläge warm wird, kann der EZB jetzt noch seine Meinung mitteilen.

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