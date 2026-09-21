Mobilität

Überraschung bei Skoda: Chef geht zu Volvo

Oliver Schwuchow
Von
Skoda Epiq

Normalerweise wechselt man den Chef aus, wenn es nicht gut läuft, doch Skoda hat sich in den letzten Jahren zu einer der erfolgreichsten VW-Marken entwickelt. Was auch an der Strategie von Klaus Zellmer liegt. Jetzt geht der Skoda-Chef.

Volvo Cars hat Klaus Zellmer abgeworben, dieser wird „spätestens am 1. Oktober 2027“ die Leitung der schwedischen Marke im Geely-Konzern übernehmen. Das liegt daran, dass Klaus Zellmer eine Kündigungsfrist von einem Jahr besitzt. Der Hinweis „spätestens“ könnte aber bedeuten, dass man sich früher einigen wird.

Ich glaube nicht, dass Skoda jetzt noch ein volles Jahr an Klaus Zellmer festhält, immerhin dürfte dessen Fokus auf Volvo liegen und die Suche nach einem neuen Chef hat sicher schon begonnen. Die Ankündigung mit einer Wartezeit von bis zu einem Jahr zeigt jedoch, dass der Volkswagen-Konzern davon überrascht wurde.

Volvo steht vor einem großen Umbau

Laut Volvo sei Klaus Zellmer ein perfekter Kandidat, denn er hat auch Erfahrung mit Porsche als Premiummarke und Skoda würde ich jetzt auch nicht mehr als sehr günstigen Einstieg bezeichnen, er hat Skoda auch immer weiter oben positioniert.

Volvo steht vor der größten Offensive in der Geschichte von Volvo, die Frage ist nur, wie viel Einfluss der neue Chef überhaupt auf das Lineup bis 2030 haben wird. Vor allem, wenn er erst in einem Jahr nach Schweden kommt. Es ist aber ein Wechsel, mit dem ich nicht gerechnet habe, da es bei Skoda aktuell eben richtig gut läuft.

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