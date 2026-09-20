Apple will seine Apple Stores stark überarbeiten

Apple will seine Apple Stores lokal stark überarbeiten, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Ein Highlight soll das Comeback der Genius Bar sein, die man in Zukunft wieder in jedem Store haben wird. Viele Stores haben hinten eine große LED-Leinwand für Videos und Werbung, diese soll bei allen verschwinden.

Dinge wie „Today at Apple“-Workshops und Abholtische werden an die Seiten der Apple Stores verlagert, die Apple intern „Bays“ (Buchten) nennt. Ziel ist es wieder eine einheitlichere Optik mit mehr Holz in den Apple Stores zu schaffen. Auch intern (Pausenräume, Lager) wird Apple die meisten Stores wohl komplett überarbeiten.

Apple hat viele Dinge in einigen Stores dieser Welt schon ausprobiert und aktiv mit Kunden getestet, jetzt geht es um einen einheitlichen Stil. Und um eine neue Regel, bei der alle Mitarbeiter vor dem Öffnen eines Apple Stores klatschen sollen, wenn der erste Kunde den Laden betritt (was man auch von Verkaufsstarts so kennt).

Apple Stores spielen bis heute eine wichtige Rolle und machen guten Umsatz, da Apple die Produkte lokal vor allem auch zu UVP verkauft. Da ist es wichtig, dass man einen besseren Service als der Elektronikmarkt daneben hat, der mit Deals arbeiten muss. In Deutschland gibt es derzeit übrigens 16 offizielle Apple Stores.

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