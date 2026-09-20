Marktgeschehen

Apple will seine Apple Stores stark überarbeiten

Oliver Schwuchow
Von

Apple will seine Apple Stores lokal stark überarbeiten, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Ein Highlight soll das Comeback der Genius Bar sein, die man in Zukunft wieder in jedem Store haben wird. Viele Stores haben hinten eine große LED-Leinwand für Videos und Werbung, diese soll bei allen verschwinden.

Dinge wie „Today at Apple“-Workshops und Abholtische werden an die Seiten der Apple Stores verlagert, die Apple intern „Bays“ (Buchten) nennt. Ziel ist es wieder eine einheitlichere Optik mit mehr Holz in den Apple Stores zu schaffen. Auch intern (Pausenräume, Lager) wird Apple die meisten Stores wohl komplett überarbeiten.

Apple hat viele Dinge in einigen Stores dieser Welt schon ausprobiert und aktiv mit Kunden getestet, jetzt geht es um einen einheitlichen Stil. Und um eine neue Regel, bei der alle Mitarbeiter vor dem Öffnen eines Apple Stores klatschen sollen, wenn der erste Kunde den Laden betritt (was man auch von Verkaufsstarts so kennt).

Apple Stores spielen bis heute eine wichtige Rolle und machen guten Umsatz, da Apple die Produkte lokal vor allem auch zu UVP verkauft. Da ist es wichtig, dass man einen besseren Service als der Elektronikmarkt daneben hat, der mit Deals arbeiten muss. In Deutschland gibt es derzeit übrigens 16 offizielle Apple Stores.

Smartphones · 14. September 2026

Alter Apple-Chef jetzt bei Samsung? Hier wirbt „Tim Cook“ das Fold 8

Es wirkt mittlerweile ehrlich gesagt schon etwas verzweifelt, wenn Samsung mal wieder neues Marketingbudget vor einem Apple Event locker macht.… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Mein Tipp der Woche: Apple Watch Siri Modular Watchface
20.09.26 · Kommentar
backFlip 38/2026: Tesla überrascht mit Ankündigung für neues Elektroauto im Oktober
20.09.26 · backFlip
Samsung streicht Premium-Technologie bei TVs
18.09.26 · Marktgeschehen
Nur 18 Prozent fahren E-Scooter: Mehrheit fordert Führerschein
19.09.26 · Mobilität
Das Ende von „nur Barzahlung“ steht endlich an
14.09.26 · Marktgeschehen
Tchibo MOBIL zahlt 100 Euro Bonus für den 5G-Homespot
19.09.26 · Tarife
KinoGrid zeigt, welche Filme gerade kostenlos laufen
19.09.26 · Unterhaltung
Streit um „Schattendatenbank“: SCHUFA weist NOYB zurück
10.09.26 · Marktgeschehen
Neue Euro-Banknoten: Abstimmung endet in Kürze
19.09.26 · Gesellschaft
Neuer Patentstreit: BASF verklagt Apple
08.09.26 · Marktgeschehen
Du bist hier: Apple
mobiFlip / News / Marktgeschehen / Apple will seine Apple Stores stark überarbeiten