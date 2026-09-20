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backFlip 38/2026: Tesla überrascht mit Ankündigung für neues Elektroauto im Oktober

Oliver Schwuchow
Von

Die 38. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla überrascht mit Ankündigung für neues Elektroauto im Oktober“, „IKEA: Die Optik des neuen Lautsprechers ist wohl kein Zufall“ und „„Es ist beängstigend“: Apple dominiert erstmals die Konkurrenz“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Tesla überrascht mit Ankündigung für neues Elektroauto im Oktober
  2. IKEA: Die Optik des neuen Lautsprechers ist wohl kein Zufall
  3. „Es ist beängstigend“: Apple dominiert erstmals die Konkurrenz
  4. Apple iOS 27 kommt heute: Das müsst ihr zum Update wissen
  5. Porsche: So dürfte das neue Elektroauto aussehen
  6. PlayStation 6: Internes Dokument aufgetaucht
  7. Schon wieder: Volkswagen kämpft mit Plattform-Problemen
  8. VW ID.3 GTI: Volkswagen zeigt heute das neue Performance-Modell
  9. Apple überrascht mit Update auf iOS 27.2
  10. Mehr Details zu GTA 6: Rockstar startet neue Offensive

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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