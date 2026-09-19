Nur 18 Prozent fahren E-Scooter: Mehrheit fordert Führerschein

77 Prozent der Deutschen befürworten einen Befähigungsnachweis für E-Scooter-Fahrer ohne Führerschein.

Eine aktuelle YouGov-Umfrage zeigt eine breite Zustimmung zu strengeren Regeln für E-Scooter. 55 Prozent unterstützen einen Befähigungsnachweis vollständig, weitere 22 Prozent eher. Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat hatte einen solchen Nachweis im Juli vorgeschlagen.

Auch eine gesetzliche Helmpflicht stößt auf Zustimmung. 73 Prozent sprechen sich dafür aus. Gleichzeitig bleibt die tatsächliche Nutzung überschaubar. Nur 18 Prozent fahren zumindest gelegentlich E-Scooter, 80 Prozent nutzen sie nie.

E-Scooter werden vor allem von Jüngeren genutzt

Die Umfrage zeigt deutliche Unterschiede nach Alter, Geschlecht und Wohnort:

39 Prozent der Generation Z nutzen zumindest gelegentlich E-Scooter.

Bei Millennials sind es 26 Prozent, bei Boomern 7 Prozent.

Männer fahren mit 23 Prozent häufiger als Frauen mit 14 Prozent.

In Städten liegt der Nutzeranteil bei 25 Prozent, auf dem Land bei 11 Prozent.

Bemerkenswert ist zudem die Haltung zur Helmpflicht. Männer lehnen sie mit 14 Prozent doppelt so häufig ab wie Frauen mit 7 Prozent. Grundlage sind Angaben von 10.888 Erwachsenen, die YouGov vom 21. bis 23. August 2026 befragt hat.

Ich finde vor allem die Diskrepanz interessant: E-Scooter werden von einer relativ kleinen Minderheit genutzt, dennoch gibt es eine sehr klare Mehrheit für zusätzliche Sicherheitsregeln.

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