Bis zu 500 Euro zurück: Eventim mit Wero Cashback-Verlosung

Das Unternehmen Eventim veranstaltet noch bis zum 12. Juni 2026 ein Gewinnspiel für Kunden, die ihre Tickets mit Wero bezahlen.

Nach Angaben von Eventim werden während des Aktionszeitraums jede Woche 15 Gewinner per Los ermittelt. Diese erhalten den Gesamtpreis ihrer Ticketbestellung zurück. Ausgenommen sind Kosten für eine eventuell abgeschlossene Ticketversicherung. Die Rückzahlung ist auf maximal 500 Euro pro Bestellung begrenzt.

Teilnehmen können volljährige Kunden, die auf eventim.de Tickets kaufen und dabei die Zahlungsmethode Wero nutzen. Laut Unternehmensangaben entstehen für die Nutzung von Wero und die mögliche Auszahlung des Cashbacks keine zusätzlichen Gebühren. Mehrere Ticketkäufe mit Wero erhöhen die Zahl der Teilnahmen.

Eventim-Gewinnspiel mit Wero-Zahlung im Überblick

Wichtige Eckpunkte:

Aktionszeitraum vom 18. Mai bis 12. Juni 2026

15 Gewinner pro Woche werden ausgelost

Erstattung bis maximal 500 Euro je Bestellung

Teilnahme nur bei Zahlung mit Wero auf eventim.de

Die Gewinner werden laut Eventim jeweils zum Ende einer Woche per E-Mail informiert. Die Rückzahlung erfolgt anschließend auf das beim Kauf verwendete Kartenkonto.

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