Black Friday: Sony WH-1000XM5 SA für 169 Euro bei Amazon

Ein heute gestartetes Black-Friday-Angebot bei Amazon bietet den Sony WH-1000XM5 SA Kopfhörer inklusive Softcase für nur 169 Euro an.

Der Vergleichspreis für das Modell liegt bei etwa 229 Euro, unabhängig von der gewählten Farbe. Die Ersparnis ist also ordentlich. Und Obacht: Das Blitzangebot ist begrenzt! Der Sony WH-1000XM5 SA zeichnet sich durch „Premium Noise Cancelling“ aus, das mit je vier Mikrofonen pro Ohrmuschel unerwünschte Geräusche effektiv unterdrücken soll.

Die Klangqualität wird durch eine optimierte Treibereinheit und die Unterstützung des LDAC-Audiocodesystems gewährleistet. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 30 Stunden, unterstützt von einer schnellen Ladefunktion, die in 3 Minuten bis zu 3 Stunden Wiedergabe ermöglicht.

Der Kopfhörer verfügt über Bluetooth mit Multipoint-Verbindung, sodass zwei Geräte gleichzeitig verbunden werden können. Die Gesprächsqualität wird durch eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung verbessert, welche Windgeräusche minimiert und die Stimme isoliert. Das Design ist simpel, mit weichen Polstern und einem verstellbaren Kopfbügel.

Wichtige Merkmale des Sony WH-1000XM5 SA Kopfhörers auf einen Blick:

Premium Noise Cancelling mit automatischem Anpassungsmodus

High-Resolution Audio über LDAC

Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion

Multipoint Bluetooth für zwei Geräte gleichzeitig

Inklusive Softcase für einfachen Transport

Meine Meinung: Ein sehr guter Preis für ausgesprochen gute Kopfhörer, zuschlagen!

