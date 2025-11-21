Apple bestätigt Black Friday Shopping Event für Deutschland

Auch Apple macht beim Black Friday mit. Vom 28. November bis 1. Dezember 2025 erhalten Käufer qualifizierter Apple Produkte eine Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 200 €.

Das Apple Shopping Event 2025 findet auch in Deutschland statt und umfasst Apple Stores, den Apple Online Store sowie die Apple Store App. Die Aktion gilt nur für Käufe von qualifizierten Apple Produkten innerhalb dieses Zeitraums und nur bei qualifizierten Verkaufsstellen. Eine Apple Gift Card wird je nach Produktkategorie in unterschiedlicher Höhe als Rabatt auf den Kaufpreis verrechnet.

Details zum Angebot und qualifizierte Produkte

Käufer erhalten beim Erwerb ausgewählter iPhones, Macs, iPads, Apple Watches, AirPods, Apple TV, HomePod, Beats-Produkte oder Zubehör eine Apple Geschenkkarte, die bei zukünftigen Einkäufen eingelöst werden kann.

Beispiele sind eine 200 € Gift Card beim Kauf eines MacBook Pro (M4 Pro oder Max) oder 60 € beim Kauf eines iPhone 16. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und kann nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden.

Kernelemente der Aktion

Laufzeit: 28. November bis 1. Dezember 2025

Nur gültig bei Apple-Verkaufsstellen in Deutschland

Maximal zwei qualifizierte Produkte pro Käufer

Geschenkkarten sind kein Direktgeschenk, sondern für zukünftige Käufe

Keine Teilnahme für Firmen, Bildungseinrichtungen oder Wiederverkäufer

Rückgabe und Umtausch unterliegen den üblichen Apple-Richtlinien. Sowohl die Apple Gift Card als auch das gekaufte Produkt müssen zurückgegeben werden, um den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen. Die Aktion ist laut Angaben von Apple bei bestimmten Zahlungsarten nicht anwendbar und kann kurzfristig geändert oder beendet werden.

Diese Produkte sind Teil des Apple Shopping Events:

iPhone 16 , iPhone 16 Plus – 60 € Apple Gift Card

, – 60 € Apple Gift Card iPhone 16e – 40 € Apple Gift Card

– 40 € Apple Gift Card 13” MacBook Air – 140 € Apple Gift Card

– 140 € Apple Gift Card 15” MacBook Air – 160 € Apple Gift Card

– 160 € Apple Gift Card 14” MacBook Pro (M4 Pro) , 14” MacBook Pro (M4 Max) , 16” MacBook Pro (M4 Pro) , 16” MacBook Pro (M4 Max) – 200 € Apple Gift Card

, , , – 200 € Apple Gift Card Mac mini – 80 € Apple Gift Card

– 80 € Apple Gift Card iMac – 120 € Apple Gift Card

– 120 € Apple Gift Card 11” iPad Air , 13” iPad Air – 80 € Apple Gift Card

, – 80 € Apple Gift Card iPad (A16) , iPad mini – 40 € Apple Gift Card

, – 40 € Apple Gift Card Apple Watch SE 3 , Apple Watch Series 11 – 40 € Apple Gift Card

, – 40 € Apple Gift Card AirPods 4 , AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung – 20 € Apple Gift Card

, – 20 € Apple Gift Card AirPods Pro 3 – 40 € Apple Gift Card

– 40 € Apple Gift Card AirPods Max – 60 € Apple Gift Card

– 60 € Apple Gift Card Apple TV 4K – 20 € Apple Gift Card

– 20 € Apple Gift Card HomePod – 40 € Apple Gift Card

– 40 € Apple Gift Card Beats Studio Pro , Beats Solo 4 , Beats Studio Buds + , Powerbeats Pro 2 – 40 € Apple Gift Card

, , , – 40 € Apple Gift Card Beats Pill – 20 € Apple Gift Card

– 20 € Apple Gift Card Magic Keyboard Folio für iPad (A16), Magic Keyboard für 11” iPad Air, Magic Keyboard für 13” iPad Air, Apple Pencil Pro – 20 € Apple Gift Card

Wie immer raten wir zur Nutzung eines Preisvergleichs, denn oft sind die Apple-Geräte trotz des Bonus in Form einer Geschenkkarte teurer als im freien Handel.