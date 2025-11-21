Apple bestätigt Black Friday Shopping Event für Deutschland
Auch Apple macht beim Black Friday mit. Vom 28. November bis 1. Dezember 2025 erhalten Käufer qualifizierter Apple Produkte eine Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 200 €.
Das Apple Shopping Event 2025 findet auch in Deutschland statt und umfasst Apple Stores, den Apple Online Store sowie die Apple Store App. Die Aktion gilt nur für Käufe von qualifizierten Apple Produkten innerhalb dieses Zeitraums und nur bei qualifizierten Verkaufsstellen. Eine Apple Gift Card wird je nach Produktkategorie in unterschiedlicher Höhe als Rabatt auf den Kaufpreis verrechnet.
Details zum Angebot und qualifizierte Produkte
Käufer erhalten beim Erwerb ausgewählter iPhones, Macs, iPads, Apple Watches, AirPods, Apple TV, HomePod, Beats-Produkte oder Zubehör eine Apple Geschenkkarte, die bei zukünftigen Einkäufen eingelöst werden kann.
Beispiele sind eine 200 € Gift Card beim Kauf eines MacBook Pro (M4 Pro oder Max) oder 60 € beim Kauf eines iPhone 16. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und kann nicht mit anderen Rabatten kombiniert werden.
Kernelemente der Aktion
- Laufzeit: 28. November bis 1. Dezember 2025
- Nur gültig bei Apple-Verkaufsstellen in Deutschland
- Maximal zwei qualifizierte Produkte pro Käufer
- Geschenkkarten sind kein Direktgeschenk, sondern für zukünftige Käufe
- Keine Teilnahme für Firmen, Bildungseinrichtungen oder Wiederverkäufer
Rückgabe und Umtausch unterliegen den üblichen Apple-Richtlinien. Sowohl die Apple Gift Card als auch das gekaufte Produkt müssen zurückgegeben werden, um den vollen Kaufpreis erstattet zu bekommen. Die Aktion ist laut Angaben von Apple bei bestimmten Zahlungsarten nicht anwendbar und kann kurzfristig geändert oder beendet werden.
Diese Produkte sind Teil des Apple Shopping Events:
- iPhone 16, iPhone 16 Plus – 60 € Apple Gift Card
- iPhone 16e – 40 € Apple Gift Card
- 13” MacBook Air – 140 € Apple Gift Card
- 15” MacBook Air – 160 € Apple Gift Card
- 14” MacBook Pro (M4 Pro), 14” MacBook Pro (M4 Max), 16” MacBook Pro (M4 Pro), 16” MacBook Pro (M4 Max) – 200 € Apple Gift Card
- Mac mini – 80 € Apple Gift Card
- iMac – 120 € Apple Gift Card
- 11” iPad Air, 13” iPad Air – 80 € Apple Gift Card
- iPad (A16), iPad mini – 40 € Apple Gift Card
- Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 – 40 € Apple Gift Card
- AirPods 4, AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung – 20 € Apple Gift Card
- AirPods Pro 3 – 40 € Apple Gift Card
- AirPods Max – 60 € Apple Gift Card
- Apple TV 4K – 20 € Apple Gift Card
- HomePod – 40 € Apple Gift Card
- Beats Studio Pro, Beats Solo 4, Beats Studio Buds +, Powerbeats Pro 2 – 40 € Apple Gift Card
- Beats Pill – 20 € Apple Gift Card
- Magic Keyboard Folio für iPad (A16), Magic Keyboard für 11” iPad Air, Magic Keyboard für 13” iPad Air, Apple Pencil Pro – 20 € Apple Gift Card
Wie immer raten wir zur Nutzung eines Preisvergleichs, denn oft sind die Apple-Geräte trotz des Bonus in Form einer Geschenkkarte teurer als im freien Handel.
