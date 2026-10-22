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Bose überrascht mit Übernahme von Kopfhörer-Hersteller

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Bose Quietcomfort Ultra Header

Bose hat im Sommer darüber gesprochen, dass man sich neu aufstellen möchte und eine größere Zielgruppe anstrebt. Und das schafft man nicht alleine, auch nicht mit neuen Produkten, daher kauft man ein. Bose übernimmt offiziell Skullcandy.

Skullcandy ist eine eher auffällige Marke mit einer anderen Zielgruppe als Bose, sie ist günstiger und spricht auch Zielgruppen wie Gamer an. Laut Bose soll die Marke erhalten bleiben, man wird also Kopfhörer von Bose und von Skullcandy verkaufen.

Bose selbst sieht sich als Premiummarke und Skullcandy soll die „hippen“ Nutzer abholen, man wollte aber nicht verraten, wie viel man für die Übernahme zahlt. Die kommenden Monate werden dann zeigen, wie (und ob) sich das Portfolio ändert.

Gaming · 21. Oktober 2026

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Bose hat vor kurzem erst in Kollaboration mit Skullcandy einen Skullcandy Kopfhörer vorgestellt mit Bose Technik. Von daher war es irgendwie absehbar. Ich denke man will.sich damit auf dem low budget Markt besser aufstellen, da bose Produkte oftmals teuerer sind.

    Antworten

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