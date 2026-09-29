Das Comeback der kabelgebundenen Kopfhörer

Bose hat diese Woche mit den Bose Noise Cancelling Earbuds überrascht, denn die sind mit 99,95 Euro nicht nur „preiswert“ für einen Kopfhörer mit Bose-Logo, sie sind vor allem kabelgebunden. Ein Trend, den man in der Branche häufiger sieht.

Wir haben erst im Sommer über das Comeback des iPods berichtet, da ging es auch um kabelgebundene Kopfhörer, die wieder beliebter werden. Vor allem die Apple EarPods für unter 20 Euro sind im Trend und zwar nicht ganz auf dem Level der AirPods bei den Verkaufszahlen, aber Amazon bezeichnet sie als Bestseller.

Einige haben schon gescherzt, dass Apple doch eine kabelgebundene Version der AirPods mit ANC bringen soll und das hat man wohl auch bei Bose mitbekommen und reagiert direkt. Der kabelgebundene Kopfhörer kann jetzt vorbestellt werden.

Ein Trend, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe. Ich war von Anfang an bei kabellosen Kopfhörern dabei (damals musste man sogar noch beide Ohrteile umständlich und einzeln koppeln und es funktionierte oft nicht) und hätte nach dem Hype der AirPods nicht gedacht, dass viele irgendwann wieder ein Kabel wollen.

Aber es gibt einen Trend zu „weniger digital“ und die Welt wir teurer, die Modelle mit Kabel sind meistens auch sehr günstig. Ich bin mir daher sicher, dass auch noch andere Marken reagieren und wir wieder Highend-Modelle mit Kabel sehen werden.

Für mich ist ein Comeback des Kabels keine Option, im Gegenteil, ich bin froh, dass ich seit Jahren keins mehr gesehen habe und das Ende des 3,5 mm-Ports war mir komplett egal. Aber ich sehe die Kabel wieder mehr im Alltag, das habe ich schon bemerkt. Selbst im Sport, wo ein Kabel ja meisten unpraktisch bei Übungen ist.

Eine Entwicklung, die ich aber auch mit Spannung verfolge. Mal schauen, ob das nur ein kurzer Trend ist oder ob sich das Kabel doch wieder fest etablieren kann.

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